فیلمبرداری "طبقه سوم" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم پنجشنبه 29 آبانماه با حضور بازیگران در لوکیشن اصلی "طبقه سوم" در خانهای حوالی میدان آرژانتین به پایان رسید و تدوین آن نیز توسط سعید شاهسواری آغاز شده است. این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تعدادی جوان در یک پارتی شبانه در یکی از محلههای تهران است که سر و صدای زیادی ایجاد کردهاند. با اعتراض و شکایت همسایگان، پلیس در محل حاضر میشود که در این بین یکی از این جوانان به قصد فرار خود را از پنجره ساختمان به بیرون پرتاب میکند که این حادثه ماجراهای مختلفی را به دنبال دارد.
در این فیلم مهناز افشار، پگاه آهنگرانی، مهرداد ضیایی و پاشا رستمی ایفای نقش میکنند. عوامل تولید "طبقه سوم"عبارتند از نویسنده و کارگردان: بیژن میرباقری، مدیرفیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا بزدوده، مدیرتولید: محمدحسین شهباززاده. تهیهکننده: علیرضا قاسمخان و ناجی هنر.
فیلم سینمایی "دوزخ، برزخ، بهشت" به کارگردانی بیژن میرباقری که در جشنواره فیلم فجر پارسال به نمایش درآمد، هنوز اکران عمومی نشده است.
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