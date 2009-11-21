گزارش سعیدلو از 90 روز حضور در ورزش / برنامه ریزی برای جهش بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو روز شنبه، درباره عملکرد سازمان تربیت بدنی در 90 روز پس از تصدی وی بر سازمان تربیت بدنی، اظهار داشت: از زمان برعهده گرفتن مسوولیت ورزش کشور با توجه به پتانسیل بالای کشور در ابعاد مختلف ورزش، به صورت شفاف اعلام کردم که جایگاه کنونی ورزش ایران شایسته نظام با ابهت جمهوری اسلامی نیست و باید با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود و حمایت رییس جمهور محبوب و مردمی و آگاه به مسایل و مشکلات نسل جوان این استعدادهای نهفته کشور در بخش ورزش را بیدار کرده و با عزمی ملی یک جهش بزرگ و خیره کننده را به سمت قله های رشد و ترقی واقعی، برداریم.

وی با بیان اینکه سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی راه را برای همه بخش ها مشخص کرده است، اظهار داشت: چگونگی حرکت برای رسیدن به اوج در بخش ورزش و جزئیاتی که در این مسیر باید مد نظر قرار گیرد بسیار حائز اهمیت است بنابراین به منظور پرهیز از کار سلیقه ای و روزمرگی، بهره گیری و دریافت ایده ها و دیدگاههای صاحب نظران ورزش را در گام نخست آغاز کرده و با برگزاری جلساتی در این زمینه کار را با جدیت شروع کرده به طوری که نخستین حاصل این جلسات کارشناسی استفاده از بدنه ورزش در بخش مدیریت بود.

سعیدلو با بیان اینکه فدراسیون های ورزشی بازوان توانمند سازمان تربیت بدنی برای اجرای برنامه های کلان هستند، یادآور شد: به منظور آگاهی از وضعیت فدراسیون های ورزشی در این مدت جلسات جداگانه ای با فدراسیون های مختلف برگزار شد تا برنامه های این فدراسیون ها را رصد کرده و آنها به صورت هماهنگ به سمت رشد و تعالی گام بردارند، براین اساس توجه به همگانی کردن رشته های ورزشی که این امکان در آنها وجود داشت، ارزان نمودن تجهیزات ورزشی رشته های مختلف، حضور تمام وقت مسئولان فدراسیونها، افزایش اماکن ورزشی و توجه به زیر ساخت های ورزش وارائه برنامه های مدون برای پیشرفت ورزش لازم وضروری به نظر می رسد.

سعیدلو افزود: به منظور ارتباط بهتر با جامعه جلساتی رو با اصحاب رسانه ها برای شنیدن نکات مد نظر این عزیزان که همان چشم وگوش جامعه هستند برگزار شد و در این جلسات نقاط ضعف ورزش کشور وراهکارهای رفع آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به توقعاتی که در جامعه از ورزش کشور وجود دارد، تصریح کرد: روشن است که توقع مردم و مسوولان از ورزش کشور نشات گرفته از وجود استعدادهای بیشمار در رشته های گوناگون است اما سوالی که در این میان مطرح می شود اینکه چه امکاناتی در اختیار ورزش بوده تا بتواند به این توقعات جامه عمل بپوشاند؟ بی شک عمده ترین مشکل ورزش کشور کمبود اعتبارات است که برای رفع این مشکل تدبیر ما این بود که موضع بند ب را ازحالت اختیاری به صورت تکلیفی دربیاوریم تا کلیه دستگاهها مکلف شوند یک درصد از اعتبارات جاری خود را صرف ورزش کشور کنند که در صورت تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سالانه مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد ریال به بدنه ورزش تزریق خواهد شد و با توجه به برنامه محور بودن سازمان ورزش، این اعتبار قابل توجه در کنار برنامه جامع فدراسیون ها و بخش های مختلف ورزش در آینده جهشی بزرگ را در ورزش ایران ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به نقشی که ورزش در توسعه بخش های مختلف جامعه و سلامت عمومی می تواند داشته باشد، خاطر نشان کرد: ورزش همگانی پایه و اساس ورزش قهرمانی است بنابراین به کلیه فدراسیون ها ابلاغ شده که در هر دو بخش همگانی و قهرمانی بخصوص در رشته هایی که زمینه اجتماعی آنها برای توسعه همگانی فراهم است با جدیت بیشترگام بردارند.

معاون رئیس جمهور تکمیل و ساخت زیرساخت های ورزش را از دیگر برنامه های سازمان تربیت بدنی برشمرد و افزود: همان طور که در 90 روز اخیر جامعه ورزش مشاهده کرده روند و توسعه زیر ساخت های ورزش ادامه خواهد داشت تا جوانان ایران اسلامی مشکلی ازاین بابت احساس نکنند.

سعیدلو با تمجید از موفقیت های چشمگیر رشته های مختلف ورزش در سه ماه اخیر یادآور شد: سیاست ما ضمن توجه ویژه به ورزش همگانی، حمایت گسترده از توسعه ورزش قهرمانی است چرا که اعتقاد داریم سقف توانایی ورزش ما در رشته های مختلف به مراتب فراتر از وضعیت کنونی است و باید همه بخش های ورزش با تمام توان به سمت هدف قابل دسترس که همان جهش بزرگ ورزش کشوراست حرکت کنند.

رئیس سازمان تربیت بدنی موفقیت ورزشکاران کشورمان در عرصه های جهانی را حاصل تلاش و زحمات ورزشکاران، کادر فنی تیم ها و برنامه ریزی مسئولان فدراسیونها بر شمرد و اظهار داشت: نایب قهرمانی قایقرانی در آسیا با کسب 14 طلا،13 نقره و 8 برنز، نایب قهرمانی آسیایی تیم های کبدی بانوان و آقایان در رده سنی جوانان، نایب قهرمانی تاریخی کشتی فرنگی در جهان با کسب یک طلا و 3 برنز،عنوان سومی کشتی آزاد در رقابت های جهانی با یک طلا، یک نقره و یک برنز، قهرمانی کاراته در آسیا با 5 طلا، یک نقره و 2 برنز، نایب قهرمانی نوجوانان والیبال در رقابت های جهانی، نایب قهرمانی رقابت های پارالمپیک جوانان با کسب 69 مدال، قهرمانی والیبال نشسته جوانان، کسب عنوان هفدهم المپیک ناشنوایان با 13 مدال، نایب قهرمانی تکواندو در جهان با 5 مدال، نایب قهرمانی ووشو در جهان با 12 مدال، قهرمانی ورزش های رزمی در آسیا با 13 مدال، نایب قهرمانی تیم ملی والیبال در جام ملت های آسیا، قهرمانی تیم ملی بسکتبال درجام ملت های آسیا، کسب 45 مدال در بازی های داخل سالن اسیا و قرار گرفتن در رده پنجم، کسب عنوان سومی تیم ملی دوومیدانی در مسابقات قهرمانی آسیا برای نخستین بار، حضور والیبال کشورمان در بین 5 تیم اول جهان و دیگر موفقیت ها، نتایجی است که با تلاش ورزشکاران خوبمان، کادر فنی وبرنامه اصولی مسئولان فدراسیون به دست آمده و امیدوارم این افتخارات تداوم داشته ودر رشته های دیگر نیز بتوانیم سکوهای قهرمانی جهان رو کسب و پرچم پر افتخار ایران اسلامی رو به اهتزاز در آوریم.

سعیدلو در پایان اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته سعی خواهیم کرد هر 90 رو گزارش کاملی از کارهای صورت گرفته در ورزش برای آگاهی جامعه در اختیار افکار عمومی قرار دهیم.