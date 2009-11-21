سرانه پوشش گیاهی در گلستان بیش از دو دهم هکتار است

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالیست که این میزان در جهان به ازای هر نفر شش دهم هکتار است و باید برای توسعه طرحهای جنگلکاری در کشور و استان بیشتر تلاش شود.

وی با اشاره به اجرای طرح جنگلکاری در حوزه شهرستان بندرگز استان گفت: 44 پروژه جنگلکاری در حوزه شهرستان بندرگز در سالهای اخیر اجرا شده است.

ناصری یادآور شد: جنگل کاری های دولتی در حوزه شهرستان بندرگز از سال 1371 شروع شده و تاپایان سال 1387 مساحتی بالغ بر چهارهزار و 40 هکتار جنگلکاری در قالب 44 پروژه انجام شده است.

وی اظهار داشت: پروژه توسعه و احیای جنگل در قالب طرح صیانت از جنگلهای شمال از سال 1381 عمدتاً در ارتفاعات شهرستان و احیاء جنگلهای کوهستانی از موفقیت بالایی برخوردار است.

این مسئول در منابع طبیعی گلستان خاطرنشان کرد: پوشش مناطق مصیب‌ محله و سفیدچاه هزارجریب در طول سنوات گذشته بر اثر حضور دام و دخالت انسان کامل ازبین رفته و خاک فرسایش یافته بود که با اجرای پروژه جنگل‌کاری، قرق و حفاظت کامل و رویش پوشش علفی منطقه، مجدد احیاء و از فرسایش خاک که عامل اصلی سیل در منطقه و حوزه آبخیز نکارود است، جلوگیری شده است.

به گفته ناصری، همچنین در قالب فعالیتهای آبخیزداری، پروژه‌های بیومکانیکی با تاثیر بر کنترل میزان روان‌آب و کمک شایان توجه در نفوذپذیری آب در خاک، در دست اقدام است.

رئیس اداره جنگلکاری و پارکهای اداره کل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: خرید و ساماندهی اراضی محاط در عرصه‌های جنگلی در حوزه شهرستان بندرگز در سالهای گذشته در سطح بیش از 350 هکتار انجام و سند مالکیت به نام دولت اخذ شده که عرصه‌‌های خریداری شده جنگل‌کاری و به سطح جنگلهای استان افزوده شده است.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.