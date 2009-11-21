این کارگردان جوان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "قتل آقای کاف" نوشته جمشید خانیان است و برگرفته از ماجرایی واقعی است که به زندگی و سرنوشت حسن جعفری برمیگردد. جعفری در سال 1329 و همزمان با ملیشدن صنعت نفت در توطئهای قرار میگیرد و محکوم به اعدام میشود. شخصیتهای نمایش با نگاه خانیان ولی مبتنی بر همان واقعه تاریخی شکل گرفتهاند.
روشن با اشاره به حضور "قتل آقای کاف" در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره گروه بازیگری و عوامل نمایش گفت: محمد ساربان، طوفان مهردادیان، سیاوش جامع، وحید آقاپور، وحید نفر، محسن بابایی، عباس جمشیدی، مجتبی حقشناس و هومن خدادوست بازیگران این نمایش هستند. شهرام احمدزاده دراماتورژ، سیاوش پاکراه آهنگساز، سیاوش خادمحسینی دستیار کارگردان و مهدی محمدی طراح نور "قتل آقای کاف" هستند.
نمایشنامه "قتل آقای کاف" در بخش تولید متون بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر انتخاب و چاپ شد. بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمنماه در تهران برگزار میشود.
سیدجواد روشن با نمایش "قتل آقای کاف" متقاضی حضور در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است.
کد مطلب 987198
نظر شما