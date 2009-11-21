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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۳

روشن "قتل آقای کاف" را برای تئاتر فجر آماده می‌کند

روشن "قتل آقای کاف" را برای تئاتر فجر آماده می‌کند

سیدجواد روشن با نمایش "قتل آقای کاف" متقاضی حضور در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است.

این کارگردان جوان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "قتل آقای کاف" نوشته جمشید خانیان است و برگرفته از ماجرایی واقعی است که به زندگی و سرنوشت حسن جعفری برمی‌گردد. جعفری در سال 1329 و همزمان با ملی‌شدن صنعت نفت در توطئه‌ای قرار می‌گیرد و محکوم به اعدام می‌شود. شخصیت‌های نمایش با نگاه خانیان ولی مبتنی بر همان واقعه تاریخی شکل گرفته‌اند.

روشن با اشاره به حضور "قتل آقای کاف" در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره گروه بازیگری و عوامل نمایش گفت: محمد ساربان، طوفان مهردادیان، سیاوش جامع، وحید آقاپور، وحید نفر، محسن بابایی، عباس جمشیدی، مجتبی حق‌شناس و هومن خدادوست بازیگران این نمایش هستند. شهرام احمدزاده دراماتورژ، سیاوش پاکراه آهنگساز، سیاوش خادم‌حسینی دستیار کارگردان و مهدی محمدی طراح نور "قتل آقای کاف" هستند.

نمایشنامه "قتل آقای کاف" در بخش تولید متون بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب و چاپ شد. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.
کد مطلب 987198

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