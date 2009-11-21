خراسان جنوبی در تولید زرشک و عناب مقام اول جهان را داراست‌

محمد زاری در گفتگو با خبرنگارمهردر بیرجند اظهار داشت: زرشک، عناب و زعفران از محصولات مزیت ‌دار و استراتژیک خراسان جنوبی هستند.

وی توسعه کشت نباتات علوفه ‌ای را با توجه به گسترش صنعت دامپروری استان، نیاز بخش دامپروری استان به علوفه به منظور تولیدات مواد پروتئینی و لبنی، نیاز پایین ذرت علوفه ‌ای و سورگوم به آب، طول کوتاه دوره رشد، ضریب زیاد تبدیل آب به محصول و کاشت مکانیزه اینگونه محصولات را از اولویت‌های کاری سازمان جهاد کشاورزی استان خواند و یادآور شد: کشت غلات در اولویت بعدی کار جهاد کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از دیگر توانمندی ‌های بخش کشاورزی استان به ایجاد هفت شرکت سهامی زراعی در سطح استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: یکی از این شرکت‌های سهامی زارعی در نقطه مرزی افغانستان با حفر و تجهیز 12 حلقه چای کشاورزی در منطقه خوشاب و در کمربند سبز ایجاد شده است.

زاری با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی 3.4 میلیون واحد دامی وجود دارد، اظهار داشت: توسعه دام سنگین و صنعتی و نباتات علوفه ‌ای از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی استان است.

وی افزود: سالانه حدود 625 هزار تن علوفه از سطح مراتع استان حاصل می‌ شود که این میزان علوفه جوابگوی بخش دامپروری نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزان و تولید کنندگان، تجهیز و نوسازی اراضی، استفاده بهینه از آب موجود، اجرای طرح‌های نوین علمی از جمله آبیاری تحت فشار و همچنین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را از دیگر اولویت‌های کاری سازمان جهاد کشاورزی برشمرد.