"گاز زدن انبه "جایزه کتاب نورما فِلک را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازکانادین پرس، "گاز زدن انبه "در رقابت با 5 فینالیست دیگر توانست جایزه 10 هزار دلاری نورما فلک سال 2009 را از آن خود کند.

این کتاب حکایت واقعی دختر 12 ساله‌ای از کشور سیرالئون است که گرفتار جنگ مهیب داخلی در این کشور می‌شود و دستانش را در این میان از دست می‌دهد. داستان کتاب شرح مشکلات و مصائب این دخترهمراه با بیان شرایط عاطفی و انسانی است.

ماجرای این کتاب با شرح زندگی ماریاتو و بازی با همسالانش آغاز می‌شود و با حمله شورشیان به روستای آنان و مشکلاتی که برایش به وجود می‌آورد ادامه می‌یابد. نویسنده در این کتاب با واداشتن خواننده به همذات پنداری با شخصیت اصلی و شرح خشونتهای افراطی در این کشور فقیر آفریقایی ذهنیت او را به چالش می‌کشد.

"گاز زدن انبه" امیدها، آرزوها و مطالبات یک دختر جوان را که در شرایط خاصی به سر می‌برد به تصویر می‌کشد.

دیگر نامزدهای جایزه امسال عبارت بودند از "سفر اینوکسوک"، "دختران مجاز نیستند"، "یک تخم مرغ" و "قتل سلطنتی".

جایزه کتاب غیر داستانی نورما فلک از سال 1999 توسط بنیاد "فلک فامیلی" و "مرکز کتاب کودکان کانادا" تاسیس شده‌است و هر ساله به کتابهای برجسته غیر داستانی که در زمینه کودکان و نوجوانان نوشته شده باشد، تعلق می‌گیرد.