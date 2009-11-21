پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی در مشهد راه اندازی می شود

مهدی امامی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان اینکه مشهد دومین شهری است که به پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی مجهز می شود، افزود: در حال حاضر مطالعات اولیه این طرح به پایان رسیده و مکانیابی های اولیه لازم نیز انجام شده است و تا پایان ماه این طرح اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: این پارکینگ با توجه به ترافیک خیابان پیام در آن احداث شده است و پارکینگ دوم نیز تا پایان سال در خیابان معلم مشهد به بهره برداری خواهد رسید.

امامی در رابطه با ظرفیت پارکینگهای مکانیزه احداث شده در مشهد گفت: این پارکینگ ها هر کدام با ظرفیت 12خودرو در مشهد راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با کمبود پارکینگ در مشهد تصریح کرد: مشکل کمبود پارکینگ از جمله مشکلات فراروی کلانشهرهای کشور است و احداث و راه اندازی پارکینگهای طبقاتی و مکانیزه می تواند نقش موثری در کاهش پارک حاشیه ای در خیابانها و در نهایت جلوگیری از انسداد لاین خیابان داشته باشد.