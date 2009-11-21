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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی در مشهد راه اندازی می شود

پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی در مشهد راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از راه اندازی دومین پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی کشور در مشهد ظرف یک ماه آینده خبر داد.

مهدی امامی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان اینکه مشهد دومین شهری است که به پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی مجهز می شود، افزود: در حال حاضر مطالعات اولیه این طرح به پایان رسیده و مکانیابی های اولیه لازم نیز انجام شده است و تا پایان ماه این طرح اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: این پارکینگ با توجه به ترافیک خیابان پیام در آن احداث شده است و پارکینگ دوم نیز تا پایان سال در خیابان معلم مشهد به بهره برداری خواهد رسید.

امامی در رابطه با ظرفیت پارکینگهای مکانیزه احداث شده در مشهد گفت: این پارکینگ ها هر کدام با ظرفیت 12خودرو در مشهد راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با کمبود پارکینگ در مشهد تصریح کرد: مشکل کمبود پارکینگ از جمله مشکلات فراروی کلانشهرهای کشور است و احداث و راه اندازی پارکینگهای طبقاتی و مکانیزه می تواند نقش موثری در کاهش پارک حاشیه ای در خیابانها و در نهایت جلوگیری از انسداد لاین خیابان داشته باشد.

کد مطلب 987215

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