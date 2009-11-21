تظاهرات علیه وتوی قانون انتخابات/ پارلمان امروز درباره وتو رای می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، صدها تن از شیوخ عشایر و شهروندان عراقی روز گذشته در اعتراض به وتوی قانون انتخابات توسط "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهور افغانستان، در نجف اشرف تظاهرات بر پا کردند.

"محمد الغالبی" یکی از شیوخ عشایر اظهار داشت: درخواست عشایر عراقی همان درخواست ملت عراق است و ما از طارق الهاشمی می خواهیم که نماینده ملت و نه نماینده یک طیف سیاسی مشخص باشد.

عشایرعراقی همچنین در پایان این تظاهرات با صدور بیانیه ای از سیاستمداران عراقی خواستند که قانون انتخابات را به حال تعلیق درنیاورند.

خبر دیگر اینکه پارلمان عراق قرار است امروز درباره وتوی قانون انتخابات رای گیری کند.

خاطرنشان می شود که طارق الهاشمی چند روز پیش با قانون انتخابات عراق مخالفت کرد و افزایش کرسی های اختصاص داده شده به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد را خواستار شد.

این اقدام الهاشمی با واکنش شدید نوری المالکی (نخست وزیر) و در نهایت اعلام تایید قانون انتخابات از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری روبرو شد.

بر این اساس، به نظر می رسد انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر (ژانویه 2010) برگزار شود.