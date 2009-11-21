دستور ری شهری برای حل مشکل حمل و نقل زائران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، هم اکنون زائران با اتوبوسهایی که حج و زیارت پیش بینی کرده است تا پایانه ای که حدود دو کیلومتری مسجد الحرام قرار دارد منتقل و سپس با اتوبوسهای عربستانی به نزدیکی مسجد الحرام منتقل می شوند. در چند روز گذشته زائران ایرانی در این پایانه با مشکلات کمبود اتوبوس، بی برنامگی ، مشخص نبودن مسیرها و پیاده روی زیاد در پایانه روبرو بوده اند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در این بازدید که رئیس سازمان حج وزیارت وی را مشایعت می کرد از نزدیک با مسایل و مشکلات جابجایی و تخلیه کردن مسافران از ایستگاه حرم به پایانه آشنا شد.

دراین بازدید زائران ایرانی مستقیما مشکلات به وجود آمده در حوزه حمل ونقل از جمله تاخیرهای بسیار زیاد، معطلی در ایستگاه حرم و به دنبال آن پایانه، کمبود اتوبوس و در برخی ساعات نبود خودرو را با نمانیده ولی فقیه مطرح کردند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت پس از شنیدن صحبتهای زائران به رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد که جلسه فوری با حضور مسئول کمیته حمل و نقل، بازرسی و دست اندرکاران اجرایی روز شنبه برگزار و نسبت به برطرف شدن سریع مشکلات یادشده اقدام شود.

300 اتوبوس در قالب 10 خط اتوبوسرانی برای جابجایی 65 هزار زائر ایرانی حاضر در مناسک حج امسال در مکه مکرمه به همراه پایانه اختصاصی در نظر گرفته شده است.

ورود انبوه زائران در آستانه آغاز مناسک حج که به سه میلیون نفر بالغ می شود شهر مکه را با ازدحام بسیاری بخصوص در ایام نمازهای پنجگانه روبه رو ساخته است.

با وجود مشکلات موجود در زمینه حمل و نقل و برخی مسایل رفاهی، جمهوری اسلامی از منظر برنامه ریزی، دارا بودن شبکه حمل و نقل و ارایه خدمات رفاهی ( (اعزام، اقامت، تغذیه) در میان کشورهای اسلامی پیش رو است.