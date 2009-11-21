فراهم شدن ظرفیت چندین برابری فعالیتهای قرآنی در روستاهای استان تهران

مهدی نادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر خانه های عالم در روستاها فعالیت می کنند که می توانیم بخش قابل توجهی از فعالیتهای قرآنی را نیز به آنها محول کنیم.

وی ادامه داد: همه خانه های عالم روستاهای استان تهران می توانند خانه قرآن نیز باشند زیرا شرایط لازم برای این امر را دارند.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر تعداد محدودی از خانه های عالم در استان تهران فعالیتهای قرآنی را نیز به طور همزمان انجام می دهند درحالیکه آماده هستیم به همه خانه های عالم روستاهای استان تهران که حائز شرایط لازم هستند، اجازه انجام فعالیتهای قرآنی را نیز بدهیم.

نادی عنوان کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که فعالیتهای قرآنی از نظر کمی در روستاها گسترش یابد زیرا میزان کنونی این فعالیتها جوابگوی همه نیازها نیست.

رئیس دارالقرآن استان تهران خاطرنشان کرد: البته صرف افزایش کمی فعالیتها کافی نیست و باید این فعالیتها از نظر کیفی نیز در سطح استاندارد و قابل قبول باشند.

وی اضافه کرد: گسترش کمی و کیفی فعالیتهای قرآنی نشاط روستاییان را افزایش می دهد و در نهایت به ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی در روستاها منجر می شود.

نادی خاطرنشان کرد: هر خانه عالمی در روستاهای استان که قابلیت بر عهده گرفتن و انجام فعالیتهای قرآنی را در خود احساس می کند، می تواند برای بر عهده گرفتن این فعالیتها به دارالقرآنهای استان تهران مراجعه کند.

وی یادآور شد: لازم است شرایطی فراهم شود که روستاها بتوانند پابه پای شهرها از فعالیتهای فرهنگی بهره مند شوند و مجبور نباشند برای استفاده از این فعالیتها به شهرها مراجعه کنند.