ایران در علوم اجتماعی و میکروبیولوژی در بین پراستنادترین کشورهای دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش ماه نوامبر این بخش از سایت Science Watch که به تحلیل فعالیتهای علمی کشورها طی دوره های زمانی مشخص می پردازد، کشورها، موسسه ها، دانشمندان و نشریاتی قرار دارند که در تمامی رشته های علمی از دوره دو ماهه دوم سال 2009 نسبت به دوره دو ماهه سوم این سال بیشترین درصد نقل قول و استناد به عمل آمده باشد.

در میان نام تمامی کشورهایی که در تمامی زمینه های علمی بیشترین میزان رجوع و استناد به آنها صورت گرفته از ایران ماداگاسکار، صربستان، تونس و ویتنام به عنوان کشورهای برتر یاد شده است.

موفقیت ایران در گزارش ماه نوامبر این سایت در زمینه علوم میکروبیولوژی و علوم اجتماعی بوده و تولیدات علمی و دیگر منابع در این زمینه طی دوره دو ماهه دوم نسبت به دوره دو ماهه سوم بیشترین میزان استناد را در بر داشته اند.

بر اساس گزارش Science Watch، ایران در گزارش ماه سپتامبر این وب سایت نیز که به ماه های فوریه تا آپریل 2009 اختصاص داشته در زمینه علوم بیولوژی و بیوشیمی، محیط زیست و اکولوژی، میکروبیولوژی، و علوم گیاهی و جانوری در میان پراستنادترین کشورها قرار داشته است.