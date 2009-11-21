دهه غدیر میزبان شش جشنواره در لرستان

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: جشنواره طراحی پوستر و بنر با عنوان "غوغای غدیر" به‌مناسبت دهه غدیر در لرستان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در دهه غدیر امسال شش برنامه فرهنگی در قالب جشنواره های مختلف برگزار می‌شود، تصریح کرد: این جشنواره‌ها برای نخستین بار در شهرهای خرم‌آباد، ازنا، نورآباد، پل‌دختر، کوهدشت و بروجرد برگزار می‌شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: اجرای موسیقی با عنوان "نغمه های آسمانی" و جشنواره خوشنویسی تحت عنوان "خط ولایت" از دیگر برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد به‌ مناسبت دهه غدیر است.

علوی خاطر نشان کرد: همچنین جشنواره‌های استانی گرافیک با عنوان "جرعه‌ای از غدیر"، همایش شعر با عنوان "ترنم ولایت" و جشنواره طراحی سیاه قلم از دیگر برنامه‌هایی است که در دهه غدیر در استان اجرا می‌شود.