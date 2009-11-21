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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۴

دلشاد:

چهارمین جاده زیبای جهان فاقد یک مرکز اورژانس مجهز است

چهارمین جاده زیبای جهان فاقد یک مرکز اورژانس مجهز است

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مجمع خیرین سلامت شهرستان کرج گفت: چهارمین جاده زیبای جهان در حالیکه روزانه تا 300 هزار خودرو در آن تردد می کنند فاقد حتی یک مرکز اورژانس است.

صلاح الدین دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخش قابل توجهی از جاده چالوس در بخش آسارا قرار گرفته درحالیکه این بخش فاقد امکانات اورژانس کافی و مجهز است.

وی ادامه داد: در هر شبانه روز هزاران اتومبیل از بخش آسارا و جاده چالوس عبور می کنند و تردد در این جاده بسیار بالا است که به دنبال این امر، امکان وقوع حوادث جاده ای نیز افزایش می یابد.

این مسئول بیان کرد:‌ به دنبال عدم وجود یک مرکز اوژانس مجهز در بخش آسارا نمی توانیم خدمات دهی مناسبی را در زمینه بهداشتی و درمان به مسافران داشته باشیم که این امر شایسته چهارمین جاده زیبای جهان که از آسارا می گذرد، نیست.

دلشاد عنوان کرد: همچنین گردشگران خارجی نیز از جاده چالوس و بخش آسارا عبور می کنند و ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری و توریسم در این جاده ، بدون افزایش همه امکانات رفاهی از جمله امکانات بهداشتی، درمانی و پزشکی ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: گذشته از این امر، جمعیت ساکن در بخش آسارا حدود 40 هزار نمفر است که این تعداد قابل توجه است و ضرورت ایجاد مرکز اورژانس مجهز در این بخش را به منظور افزایش رفاه حال ساکنان بخش، بیش از پیش آشکار می کند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت کرج یادآور شد: لازم است شرایطی فراهم شود که مرکز یادشده در اسرع وقت ایجاد شود و تجهیزات آن نیز از نظر کمی و کیفی در سطح استاندارد و مطلوب باشد.

شهروندان آسارا از داشتن پزشک شیفت شب هم محروم هستند

دلشاد بیان کرد: وجود پزشک شیفت شب یک حق مسلم و ابتدایی است اما ساکنان آسارا از همین حق هم محروم هستند.

وی اظهار داشت: البته درمانگاه های آسارا در روز نیز مشکلات خاص خود را دارند و از کمبود بسیاری از امکانات مورد نیاز رنج می برند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از جاده چالوس از بخش آسارا می گذرد و ممکن است برخی از مسافران در مسافرت شبانه خود در راه بیمار شوند و به امید مداوا به درمانگاه های آسارا بیایند در حالیکه با جای خالی پزشک شیفت شب مواجه می شوند.

دلشاد اضافه کرد: تجهیز درمانگاههای آسارا و افزایش تعداد آنها و نیز ایجاد یک مرکز اورژانس مجهز در این بخش از مهمترین ضرورتها است و یک ضرورت کشوری محسوب می شود.

کد مطلب 987231

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