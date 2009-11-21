چهارمین جاده زیبای جهان فاقد یک مرکز اورژانس مجهز است

صلاح الدین دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخش قابل توجهی از جاده چالوس در بخش آسارا قرار گرفته درحالیکه این بخش فاقد امکانات اورژانس کافی و مجهز است.

وی ادامه داد: در هر شبانه روز هزاران اتومبیل از بخش آسارا و جاده چالوس عبور می کنند و تردد در این جاده بسیار بالا است که به دنبال این امر، امکان وقوع حوادث جاده ای نیز افزایش می یابد.

این مسئول بیان کرد:‌ به دنبال عدم وجود یک مرکز اوژانس مجهز در بخش آسارا نمی توانیم خدمات دهی مناسبی را در زمینه بهداشتی و درمان به مسافران داشته باشیم که این امر شایسته چهارمین جاده زیبای جهان که از آسارا می گذرد، نیست.

دلشاد عنوان کرد: همچنین گردشگران خارجی نیز از جاده چالوس و بخش آسارا عبور می کنند و ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری و توریسم در این جاده ، بدون افزایش همه امکانات رفاهی از جمله امکانات بهداشتی، درمانی و پزشکی ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: گذشته از این امر، جمعیت ساکن در بخش آسارا حدود 40 هزار نمفر است که این تعداد قابل توجه است و ضرورت ایجاد مرکز اورژانس مجهز در این بخش را به منظور افزایش رفاه حال ساکنان بخش، بیش از پیش آشکار می کند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت کرج یادآور شد: لازم است شرایطی فراهم شود که مرکز یادشده در اسرع وقت ایجاد شود و تجهیزات آن نیز از نظر کمی و کیفی در سطح استاندارد و مطلوب باشد.

شهروندان آسارا از داشتن پزشک شیفت شب هم محروم هستند

دلشاد بیان کرد: وجود پزشک شیفت شب یک حق مسلم و ابتدایی است اما ساکنان آسارا از همین حق هم محروم هستند.

وی اظهار داشت: البته درمانگاه های آسارا در روز نیز مشکلات خاص خود را دارند و از کمبود بسیاری از امکانات مورد نیاز رنج می برند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از جاده چالوس از بخش آسارا می گذرد و ممکن است برخی از مسافران در مسافرت شبانه خود در راه بیمار شوند و به امید مداوا به درمانگاه های آسارا بیایند در حالیکه با جای خالی پزشک شیفت شب مواجه می شوند.

دلشاد اضافه کرد: تجهیز درمانگاههای آسارا و افزایش تعداد آنها و نیز ایجاد یک مرکز اورژانس مجهز در این بخش از مهمترین ضرورتها است و یک ضرورت کشوری محسوب می شود.