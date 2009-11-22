بسیاری از انجمنهای هنری فاقد درآمد کافی برای انجام فعالیتهای خود هستند

ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از انجمنهای هنری کشور فاقد بودجه و درآمد کافی هستند و درآمدی که کسب می کنند، جوابگوی بسیاری از نیازهای آنها نیست.

وی ادامه داد: عدم کافی بودن درآمد باعث می شود انجمنها نتوانند همه اهداف خود را محقق کنند و بخش قابل توجهی از برنامه های آنها وارد مرحله عملی شدن نمی شود.

مدیر انجمن خوشنویسان کرج عنوان کرد: بخشی از درآمد انجمنهای هنری از راه برگزاری دوره های هنری می گذرد درحالیکه این انجمنها مجبورند شهریه دوره ها را پایین نگه دارند تا تعداد بیشتری از علاقمندان بتوانند در دوره ها شرکت کنند.

این هنرمند بیان کرد: یکی از اهداف انجمنهای هنری این است که هر فرد علاقمندی با هر سطح درآمدی بتواند در دوره ها شرکت کند که به همین دلیل انجمنها نمی توانند شهریه دوره ها را چندان افزایش دهند.

حسنی خاطرنشان کرد: البته انجمنها با وجود کمبود درآمد همچنان قابلیتهای بالایی دارند و در حد توان خود در زمینه ارتقای سطح فعالیتهای هنری در کشور تلاش می کنند اما تلاشهای آنها در برخی از موارد به دلیل کافی نبودن درآمد، نتیجه مورد نظر را به دنبال ندارد.

وی اظهار داشت: انجمن خوشنویسان کرج یکی از نمونه های آشکار کافی نبودن درآمد است اما با این وجود همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و توانسته جایگاه قابل توجهی در کشور را در زمینه فعالیتهای خوشنویسی به خود اختصاص دهد.

حسنی یادآور شد: لازم است مسئولان ذیربط در اسرع وقت برای حل مشکل کافی نبودن درآمد انجمنهای هنری و عدم وجود بودجه در این زمینه برای انجمنها تمهیدی اساسی بیندیشند تا سطح فعالیتهای هنری در کشور از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد و همه پتانشیلهای هنری انجمنها شکوفا شود.