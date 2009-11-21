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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

تجلیل از 22 خبرنگار و 16 رسانه در "جشن کتاب سوره مهر"

تجلیل از 22 خبرنگار و 16 رسانه در "جشن کتاب سوره مهر"

در بخش تجلیل از خبرنگاران و رسانه‌های "جشن کتاب سوره مهر" از 22 خبرنگار و 16 رسانه قدردانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اول آذر ماه در "جشن کتاب سوره مهر"  برگزیدگان جشنواره رسانه‌ای سوره مهر معرفی می‌شوند. در این بخش از 19 خبرنگار از 14 رسانه شامل 3 خبرگزاری، یک ماهنامه، 2 هفته نامه و 8 روزنامه تجلیل می شود.

در این جشنواره آثار نویسندگان مطبوعاتی که مطالب آنها از ابتدای سال 86 تا پایان خرداد 88 درباره یکی از کتابها، نشریات و یا فعالیتهای انتشارات سوره مهر در یکی از روزنامه‌ها، سایتهای خبری و یا خبرگزاریها منتشر شده داوری شده است. برندگان در رشته های خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت، نقد و معرفی کتاب اعلام می‌شوند.

این جشنواره امسال دارای دو بخش جنبی هم هست که یکی از آنها به قدردانی از خبرنگاران و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال که بیشترین و با کیفیت‌ترین مطالب را درباره کتاب "دا" منتشر کرده‌اند اختصاص دارد. در بخش دیگر از رسانه‌ها و خبرنگارانی که ارتباط مستمر با سوره مهر داشته و در انعکاس اخبار سوره مهر فعالتر بوده است تجلیل خواهد شد.

در این شب و در بخش جنبی نیز از یک رسانه و دو خبرنگار به دلیل ارتباط مستمر و مفید با سوره مهر و یک خبرنگار و یک رسانه به دلیل پوشش اخبار مرتبط با کتاب "دا" تجلیل خواهد شد.

"جشن کتاب سوره مهر" یکشنبه اول آذر با حضور مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان مجلس، اهالی ادبیات، دست‌اندرکاران رسانه‌ها در محل حوزه هنری برگزار می‌شود . مجری جشن نیز امیرحسین مدرس است.

کد مطلب 987238

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