20 شرکت دولتی آماده واگذاری/ آغاز مذاکره ای شرکتها در آینده ای نزدیک

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر با اشاره به آمادگی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام 20 شرکت دولتی به بخش خصوصی ، گفت: برای واگذاری سهام این شرکتها منتظر برگزاری جلسه هیئت واگذاری به منظور تعیین قیمتها هستیم.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهام شرکت مقره سازی ایران به زودی از طریق مذاکره واگذار خواهد شد، افزود: 4 شرکت برای واگذاری از طریق مذاکره پیشنهاد شده بود که سه شرکت آن تصویب نشد و تنها یک شرکت برای واگذاری از طریق مذاکره به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: مذاکرات و اقدامات مربوط به واگذاری سهام شرکت مقره سازی ایران انجام شده و در مرحله عقد قرار داد برای واگذاری سهام به روش مذاکره است.

غلامی همچنین در مورد طولانی شدن روند واگذاری سهام شرکتهای بیمه آسیا و دانا تصریح کرد: قرار است معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری خاصی برای واگذاری بیمه ها انجام دهد.

وی افزود: این کار با توجه به نظر شرکت بورس در خصوص گزارش سازمان حسابرسی در مورد ذخایر و مالیات بیمه دانا و ذخیره ارزی بیمه آسیا انجام شود و معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد هماهنگی‌ها و صحبت‌هایی را با بورس انجام دهند تا در صورت رسیدن به نتیجه واگذاری این دو شرکت انجام شود.