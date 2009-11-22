ابر رایانه IBM مغز گربه را شبیه سازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مرکز تحقیقات IBM در آلمادن آمریکا با همکاری دانشمندان دانشگاه استانفورد و لابراتوار ملی لارنس لیورمور توانستند مغز گربه را به روشی مجازی بازسازی و عملکردهای آن را شبیه سازی کنند.

هدف از انجام این تحقیقات شناخت بهتر این حیوان خانگی نیست بلکه رمزگشایی مکانیزمهای مغزی پستانداران با هدف دستیابی به بازسازی مغز انسان ظرف 10 سال آینده است.

این محققان با استفاده از ابررایانه پرقدرت IBM به نام Blue Gene مستقر در لابراتوار لیورمور توانستند کورتکس مغزی یک گربه را با یک میلیارد نورون و 10 هزار میلیارد اتصال سیناپسی بازسازی کنند. این شبیه سازی، درک چگونگی عملکرد نورونهای گربه را امکانپذیر می کند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، ابررایانه Blue Gene چهارمین ابررایانه پرقدرت دنیا است که از 147 هزار و 456 واحد پردازش (Cpu) و 144 هزار میلیارد بایت حافظه برخوردار است. این میزان حافظه 100 هزار برابر بیشتر از حافظه رایانه های خانگی است.

در این خصوص دانشمندان تحقیقات گروه IBM در کنفرانس ابررایانه پرقدرت در پورتلند اورگان اظهار داشتند: "ما هرگز به این سطح تا این حد وسیع در شبیه سازی نرسیده بودیم."

تاکنون این شبیه ساز رایانه ای توانسته بود 40 درصد از مغز موش را در سال 2006، مغز یک موش صحرایی را در سال 2007 و تنها یک درصد از مغز انسان را در ماههای گذشته شبیه سازی کند.

درحال حاضر در آژانس تحقیقاتی پنتاگون (دارپا) پروژه 16 میلیارد دلاری "سیناپس" در دست اجرا است. دانشمندان فعال در این پروژه قصد دارند به زودی تراشه ای را ایجاد کنند که قادر باشد تمام عملکردها و تواناییهای مغز یک گربه را داشته باشد.