95 درصد از بازیکنان پیام خراسان را بازیکنان بومی تشکیل می دهند

علی حنطه پس از کسب پیروزی مقابل شهرداری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به رغم اینکه تیم شهرداری بندرعباس در بحران قرار دارد، با این حال از نفرات و کادر فنی خوبی بهره مند است در همین راستا بازیکنان شهرداری نیز بازی مناسب و بی حاشیه ای را از خود به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: بالغ بر 20 بار فیلم بازی این تیم را مشاهده کردیم و به این نتیجه رسیدیم بازی را باید با فشار و پرسینگ آغاز کرد تا در اوایل بازی به گل برسیم و در ادامه نیز تیم شهرداری به شیوه لیگ یک، یعنی ارسال توپهای بلند روی بیاورد که خوشبختانه تمامی برنامه های ما صورت گرفت و توانستیم با یک بازی مقتدرانه، نتیجه بازی را به سود خود به پایان برسانیم.

حنطه ضمن اشاره به بازی خوب پیام و تجلیل از بازیکنانش افزود: هیچکس حتی فکر اینکه ما بتوانیم با چنین نتیجه ای تیم شهرداری بندرعباس را شکست دهیم را نمی کرد و با توجه به اینکه 95 درصد تیم پیام را بازیکنان بومی و جوان تشکیل داده اند، از تمامی نفرات تیم که برای کسب این پیروزی از جان و دل برای مایه گذاشتند تشکر می کنم.

سرمربی تیم پیام داوری این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: داوری این دیدار به خوبی صورت گرفت، البته پنالتی که به سود شهرداری گرفته شد کمی مشکوک بود و همچنین در یک صحنه، بازیکن آفریقایی این تیم با ضربه ای محکم به صورت محمد غلامین زد که داور این خطا را نگرفت، با همه این تفاسیر باید از داوری حسین اسدی در این دیدار نیز به نیکی یاد کنم.

حنطه با بیان اینکه پیام در ادامه لیگ جایگاه خوبی را بدست خواهد آورد، افزود: کسی از بنده به عنوان سرمربی تیم انتظار ندارد که پیام به لیگ برتر صعود کند با این حال من به اتفاق کادر فنی تیم، همه تلاشمان را می کنیم تا این تیم را در جایگاهی شایسته قرار دهیم.

وی افزود: البته تیم پیام پنج جای خالی را در لیست خود دارد و درصدد هستیم تا بازیکنانی مجرب و دارای سابقه بازی در تیم کشورشان را از اوکراین، سنگال و کامرون جذب کنیم که اگر این امر تحقق یابد، آن زمان می توانیم در رابطه با صعود پیام صحبت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس نیز ضمن تبریک به مسئولان تیم پیام گفت: این دیدار از کیفی برابر بود و اتفاقات فوتبال سبب آن شد که تیم مقابل ما نتیجه بازی را به سود خود به پایان برساند.

عباس سرخاب افزود: از نمایش بازیکنانم راضی نیستم، زیرا بازیکنان ما می توانستند با تمرکز بیشتر و اشتباهات کمتر، بازنده این دیدار نباشیم.

سرخاب آینده شهرداری بندر عباس را امیدوارانه توصیف کرد و گفت: قطع به یقین تیم شهرداری بندرعباس از مدعیان لیگ یک خواهد بود و در ادامه لیگ نیز تیم ما جایگاه خوبی را در جدول از آن خود خواهد کرد.

دیدار تیمهای پیام مشهد و شهرداری بندرعباس عصر جمعه از هفته هفتم سری رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور با نتیجه دو بر صفر به سود نماینده مشهد به پایان رسید.