آغاز کوچ پاییزه عشایر لرستان/63 هزار کوچ نشین عازم قشلاق شدند

اردشیر امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: کوچ پاییزه حدود 11 هزار و 200 خانوار عشایر استان با جمعیتی بالغ بر 63 هزار و 737 نفر از کل تعداد 14 هزار و 638 خانوار عشایر دوره ییلاقی که شامل 83 هزار و 690 نفر جمعیت می باشد آغاز شد.

وی ادامه داد: این خانوارهای عشایری درقالب 13 ایل و 16 طایفه مستقل از ابتدای آبان ماه به مناطق قشلاقی در جنوب و جنوب غرب استان در شهرستانهای پلدختر و کوهدشت و همچنین استانهای ایلام و خوزستان به سه طریق کوچ با ماشین، کوچ با قطار و کوچ به شیوه سنتی آغاز کردند که این کوچ تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان تصریح کرد: با استقرار عشایر در مناطق قشلاقی با اعزام فروشندگیهای تعاونی عشایری کالاهای کالابرگی و سایر کالاهای موردنیاز آنان در نزدیکترین مراکز به آنها عرضه می شود.

امیدی یادآور شد: همچنین به منظور تامین آب شرب بهداشتی عشایر لرستان تاکنون 400 دستگاه تانکر کششی 2000 لیتری و 50 دستگاه تانکر ثابت 400 لیتری بین عشایر کوچنده توزیع شده است.

وی ادامه داد: همچنین چهار دستگاه کامیون تانکردار 12 هزار لیتری کار آبرسانی به خانوارهایی که دسترسی به آب سالم و بهداشتی را ندارند انجام می دهند.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان بیان داشت: در راستای تامین علوفه موردنیاز دامهای عشایر اتحادیه تعاونیهای عشایری و شرکتهای تعاونی عشایری پیش بینی لازم را جهت توزیع 10 هزار تن کنسانتره دامی و جو را به عمل آورده اند.

امیدی خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون مبلغ 17 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی جهت اجرای 52 پروژه در زمینه احداث راه عشایری، تامین آب کشاورزی عشایر، تامین آب شرب بهداشتی، احداث جایگاههای توزیع نفت و سیلندر 12 کیلویی گاز مایع و همچنین خرید سیلندرگاز، احداث سرویسهای بهداشتی و آموزشهای فنی و حرفه ای و سوخت فسیلی اختصاص یافته که در حال هزینه می باشد.

وی افزود: علاوه بر اعتبار یاد شده همچنین از محل اعتبارات خشکسالی اختصاصی به استان مبلغ 5 میلیارد ریال جهت تامین آب شرب خانوارهای عشایری نیز به اداره کل امورعشایراستان اختصاص یافته که در قالب 15 پروژه در حال مبادله موافقتنامه می باشد.

مدیر کل امور عشایری استان لرستان عنوان کرد: همگام با خدمات اداره کل امورعشایر به جامعه عشایری استان اداره آموزش و پرورش عشایری استان نیز با اعزام معلمان عشایری به مناطق قشلاقی سال تحصیلی 89-88 را برای تحصیل فرزندان عشایر شروع کرده است.

امیدی یادآور شد: همچنین اداره کل دامپزشکی استان نیز با اعزام اکیپ های سیار دامپزشکی به مناطق قشلاقی کارهای واکسیناسیون و بهداشتی دامهای عشایر را به طور مستمر انجام می دهند.

به گزارش مهر، عشایر استان لرستان با دراختیار داشتن 1.5 میلیون دام سبک و 28791 راس گاو و گوساله سالانه 12000 تن گوشت قرمز، 29411 تن شیر و 1032 تن پشم تولید می کنند که نقش بسزایی در تامین پروتئین دامی استان و کشور دارند.