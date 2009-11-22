وقتی رئیس و دبیر کمیته داوران قضاوت می کنند/ عدالت در اعزام ها چه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران در سالهای گذشته تنها یک یا حداکثر دو نماینده در میان داوران قضاوت کننده در مسابقات رسمی جهانی یا آسیایی داشته است. تلاش های فدراسیون تکواندو برای افزایش داوران ایرانی در پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا باعث شد اتحادیه آسیا با حضور 5 داور از کشورمان موافقت کند.

با این موافقت برخلاف تصور جامعه داوری که منتظر اجرای عدالت بوده و از روی نوبت بندی که رئیس کمیته داوران از آن سخن گفته بود داوران به این رقابتها دعوت شوند که بر خلاف این تصور رئیس و دبیرکمیته داوران نام خود را نیز اعلام کرده و راهی جزیره کیش شدند.

در همین رابطه حافظ مهدوی دبیر کمیته داوران قبل از آغاز این رقابتها در مورد حضور خود و سیروس رضایی به عنوان رئیس کمیته داوران به مهر گفت: حضور من و رضایی تنها برای کمک به برگزاری است و ربطی به نوبت ندارد، ما به عنوان کادربرگزاری دعوت شده ایم و قرار است ارنج داوران را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در این مسابقات آبروی داوری ما درمیان است و ما نمی توانیم همه چیز را به مسئولین برگزاری بسپاریم به همین دلیل خارج از نوبت اسامی خودمان را اعلام کردیم و اتحادیه آسیا هم تائید کرد. دبیر کمیته داوران در پایان گفت:جدیری ، عطاریان و اسدالهی در بخش مردان و بابایی در بخش بانوان در این مسابقات قضاوت خواهند کرد.

این سخنان در حالی بیان شد که " لیم " از سنگاپور به عنوان رئیس کمیته داوران آسیا، سرداور این مسابقات است و کیم سونگ تائه از کره دستیار او کار ارنج داوران را در پنجمین دوره رقابت‌های آسیایی برعهده دارند. همین موضوع هم باعث شد تا هم رضایی و هم مهدوی در روز اول مسابقات قضاوتهای را داشته باشند.

این در حالی است که تکواندو ایران نزدیک به یکصد داور بین المللی داشته و بر اساس ادعای سیروس رضایی، داوران بر اساس نوبت بندی به رقابتهای بین المللی و رسمی اعزام می شوند، نوبت بندی که از سوی خود رئیس داوران رعایت نمی شود.

وی در سال 88 رقابتهای جام فجر، جام باشگاههای آسیا، قهرمانی دانشجویان جهان و قهرمانی جهان را قضاوت کرده و می توانست این فرصت را در اختیار دیگر داوران قراردهد تا یک تجربه رسمی را پشت سر بگذارند.

مدتی قبل در زمان اعزام مجتبی نظم ده به جام جهانی و همچنین شهرام اربابی به مسابقات هنرهای رزمی آسیا که از سوی اتحادیه آسیا و فدراسیون جهانی دعوت ها صورت گرفته شده بود رئیس کمیته داوران به شدت با آنها برخورد کرد و با ارسال نامه به فدراسیون جهانی قصد داشت مانع از این اعزام ها شود.

مجتبی نظم ده داور بین المللی کشورمان نیز در این مورد به مهر گفت: زمانی که من به دعوت فدراسیون جهانی دعوت شدم قرار بود به جام جهانی اعزام شوم و همه معترض شدند، سیروس رضایی از عدالت و حمایت از داوران سخن گفت و دبیر فدراسیون از شکایت به فدراسیون جهانی خبرداد.

وی ادامه داد: حالا که نام رئیس کمیته داوران به اتحادیه آسیا اعلام می شود نه کسی شکایت می کند و نه عدالتی در میان است! رضایی حداقل می توانست تنهایی به این سفر برود نه اینکه دبیر خود را نیز همراه می برد. متاسفم که مسئولین فدراسیون خیلی زود اتفاقات کپنهاگ را فراموش کردند.