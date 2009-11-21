استقبال رسمی رحیمی از نخست وزیر کویت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ناصر المحمد الاحمد الصباح نخست وزیر کویت بنا به دعوت رسمی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر شنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مهر آباد مورد استقبال منوچهر متکی وزیر امور خارجه قرار گرفت.

بنا بر این گزارش دور اول مذاکرات رحیمی و شیخ ناصر المحمد الاحمد همچنین هیئت های دوکشور ایران و کویت تا دقایقی دیگر در نهاد ریاست جمهوری آغاز می شود.

نخست وزیر کویت در این سفر علاوه بر مذاکرات مشترک با معاون اول رئیس جمهور، با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در خصوص روابط و مناسبات دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی گفتگو خواهد کرد.

وزیران امور خارجه، نفت، نیرو، دارایی، بازرگانی، ارتباطات و اطلاع رسانی همچنین مسئولانی از سازمان سرمایه گذاری کویت نخست وزیر این کشور را در سفر به تهران همراهی می کنند.



