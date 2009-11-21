خطوط ویژه اتوبوسرانی در بیرجند راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، یدالله غلامپور پیش از ظهر شنبه در بازدید از ناوگان اتوبوسرانی بیرجند افزود: در بررسی از وضعیت فعلی مسیر خیابان شهید مفتح و امکان سنجی میزان استفاده شهروندان این مسیر از پایانه میدان ابوذر و طی مسیر خیابان مدرس، بیست متری دوم غربی، خیابان شهید مفتح، میدان تمنای باران، بلوارسجاد و بالعکس با سه دستگاه اتوبوس و فاصله زمان انتظار 15 دقیقه ساکنین خیابان‌های بیست متری دوم غربی، شهید مفتح و نبوت را سرویس دهی خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیتی شهر و لزوم ارتباط خطوط شمالی، جنوبی به یکدیگر، مسیرهای ارتباطی این طرح در دست بررسی است که طرح مطالعاتی آن انجام و پس از تعیین مسیر با بازدهی مناسب و میزان بهره‌مندی شهروندان از این خط به مورد اجرا در خواهد آمد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند گفت: در این مسیرسعی شده خطوط حدفاصل سجادشهر شامل توحید، سیلو، پاسداران و معلم تا غفاری با تعیین اولویتهای مسیر پوشش از جمله مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز دانشگاهی و تجاری انتخاب و مورد بهره ‌برداری قرار گیرند.

غلامپور تاکید کرد: با اجرای کامل این طرح‌ها و در راستای رفع مشکل برخی از شهروندان در راستای تردد مستقیم از شمال شهر به جنوب و برعکس، سرویس ویژه با نرخ دو بلیط نیز پیش ‌بینی شده است.

وی با تاکید بر مشارکت شهروندان در راستای بهبود سرویس ‌دهی اتوبوس‌ها، تصریح کرد: مهم‌ ترین اقدام در راستای بهبود سرویس‌ دهی اتوبوس‌ها در سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بیرجند مشارکت مردم است که می‌تواند با گزارش دادن دقیق و موردی تخلف ‌های صورت گرفته از سوی برخی از اتوبوس‌ها، سازمان اتوبوسرانی را در حل مشکلات و بهبود سرویس ‌دهی یاری رسانند.