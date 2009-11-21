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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۳

خطوط ویژه اتوبوسرانی در بیرجند راه اندازی می شود

خطوط ویژه اتوبوسرانی در بیرجند راه اندازی می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند بر مشارکت مردم در زمینه خدمات‌دهی این سازمان تاکید کرد و گفت: راه اندازی خطوط ویژه با دریافت دو بلیت در برنامه اتوبوسرانی بیرجند است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، یدالله غلامپور پیش از ظهر شنبه در بازدید از ناوگان اتوبوسرانی بیرجند افزود: در بررسی از وضعیت فعلی مسیر خیابان شهید مفتح و امکان سنجی میزان استفاده شهروندان این مسیر از پایانه میدان ابوذر و طی مسیر خیابان مدرس، بیست متری دوم غربی، خیابان شهید مفتح، میدان تمنای باران، بلوارسجاد و بالعکس با سه دستگاه اتوبوس و فاصله زمان انتظار 15 دقیقه ساکنین خیابان‌های بیست متری دوم غربی، شهید مفتح و نبوت را سرویس دهی خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیتی شهر و لزوم ارتباط خطوط شمالی، جنوبی به یکدیگر، مسیرهای ارتباطی این طرح در دست بررسی است که طرح مطالعاتی آن انجام و پس از تعیین مسیر با بازدهی مناسب و میزان بهره‌مندی شهروندان از این خط به مورد اجرا در خواهد آمد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند گفت: در این مسیرسعی شده خطوط حدفاصل سجادشهر شامل توحید، سیلو، پاسداران و معلم تا غفاری با تعیین اولویتهای مسیر پوشش از جمله مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز دانشگاهی و تجاری انتخاب و مورد بهره ‌برداری قرار گیرند.

غلامپور تاکید کرد: با اجرای کامل این طرح‌ها و در راستای رفع مشکل برخی از شهروندان در راستای تردد مستقیم از شمال شهر به جنوب و برعکس، سرویس ویژه با نرخ دو بلیط نیز پیش ‌بینی شده است.

وی با تاکید بر مشارکت شهروندان در راستای بهبود سرویس ‌دهی اتوبوس‌ها، تصریح کرد: مهم‌ ترین اقدام در راستای بهبود سرویس‌ دهی اتوبوس‌ها در سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بیرجند مشارکت مردم است که می‌تواند با گزارش دادن دقیق و موردی تخلف ‌های صورت گرفته از سوی برخی از اتوبوس‌ها، سازمان اتوبوسرانی را در حل مشکلات و بهبود سرویس ‌دهی یاری رسانند.

کد مطلب 987275

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