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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

در شش ماهه امسال؛

1600 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد غرب استان تهران به خانه بخت رفتند

1600 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد غرب استان تهران به خانه بخت رفتند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران گفت: در شش ماهه اول امسال، هزار و 625 زوج جوان تحت پوشش با حمایتهای این کمیته به خانه بخت رفته اند.

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران در شش ماهه اول امسال به هزار و 625 زوج جوان تحت حمایت خود کمک هزینه ازدواج و جهیزیه پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: هزینه ای بالغ بر 5.7 میلیارد ریال برای تامین کمک هزینه ازدواج و جهیزیه نوعروسان در شش ماهه اول امسال پرداخت شده است.

این مسئول بیان کرد: این اقدام در راستای ترویج سنت حسنه نبوی و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان و ساده با برگزاری دوره های آموزشی دینی، اجتماعی و فرهنگی قبل از ازدواج و با هدف ارتقای سطح آگاهی دختران خانواده های تحت حمایت انجام می شود.

وی یادآور شد: طی سال گذشته نیز حدود سه هزار و 100 زوج تحت حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) با حمایتهای این نهاد مقدس، دولت و مردم سخاوتمند به خانه بخت رفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد اعتبار مربوطه به تامین جهیزیه و کمک هزینه ازدواج از محل کمکهای مردمی تامین می شود.

عروجی افزود: پرداخت صدقات و انفاقات حتی در مبالغ اندک می تواند منشا اقدامات اثرگذاری در جهت رفع محرومیت و بازگشایی گره از کار نیازمندان باشد.

وی در خصوص خدمات مسکن کمیته امداد نیز اظهار داشت: کمک به توانمند سازی خانواده های تحت حمایت با تامین واحد مسکونی مناسب و مقاوم و فرهنگ سازی و ایجاد بستر لازم در جهت جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی از اهم وظایف کمیته امداد در بخش مسکن است.

این مسئول اضافه کرد: فراهم کردن شرایط لازم برای مددجویان به منظور استفاده از امکانات ارائه شده توسط دولت در بخش مسکن و ... از دیگر اهداف و وظایف در این زمینه است. 

کد مطلب 987283

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