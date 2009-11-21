1600 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد غرب استان تهران به خانه بخت رفتند

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران در شش ماهه اول امسال به هزار و 625 زوج جوان تحت حمایت خود کمک هزینه ازدواج و جهیزیه پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: هزینه ای بالغ بر 5.7 میلیارد ریال برای تامین کمک هزینه ازدواج و جهیزیه نوعروسان در شش ماهه اول امسال پرداخت شده است.

این مسئول بیان کرد: این اقدام در راستای ترویج سنت حسنه نبوی و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان و ساده با برگزاری دوره های آموزشی دینی، اجتماعی و فرهنگی قبل از ازدواج و با هدف ارتقای سطح آگاهی دختران خانواده های تحت حمایت انجام می شود.

وی یادآور شد: طی سال گذشته نیز حدود سه هزار و 100 زوج تحت حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) با حمایتهای این نهاد مقدس، دولت و مردم سخاوتمند به خانه بخت رفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد اعتبار مربوطه به تامین جهیزیه و کمک هزینه ازدواج از محل کمکهای مردمی تامین می شود.

عروجی افزود: پرداخت صدقات و انفاقات حتی در مبالغ اندک می تواند منشا اقدامات اثرگذاری در جهت رفع محرومیت و بازگشایی گره از کار نیازمندان باشد.

وی در خصوص خدمات مسکن کمیته امداد نیز اظهار داشت: کمک به توانمند سازی خانواده های تحت حمایت با تامین واحد مسکونی مناسب و مقاوم و فرهنگ سازی و ایجاد بستر لازم در جهت جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی از اهم وظایف کمیته امداد در بخش مسکن است.

این مسئول اضافه کرد: فراهم کردن شرایط لازم برای مددجویان به منظور استفاده از امکانات ارائه شده توسط دولت در بخش مسکن و ... از دیگر اهداف و وظایف در این زمینه است.