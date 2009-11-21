شورای جهانی کلیساها خواستار مقابله با سیاستهای صهونیستها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، دکتر ساموئل کوبیا دبیرکل شورای جهانی کلیساها طی بیانیه ای اظهار داشت: شورای جهانی کلیساها به شدت تصمیم صهیونیستها را برای توسعه غیرقانونی محکوم می کند.

صهیونیستها روز چهارشنبه از طرحهای خود برای ساخت 900 خانه مجلل در شهرک جیلو در قدس خبر دادند.

کوبیا اظهار داشت: زمانی که بسیاری از فلسطینی ها از شرایط خوبی برخوردار نبوده و از حق مشروع خود برای ساخت خانه روی زمینهای خود محروم هستند، تصمیم به ساخت 900 واحد مسکونی با 4 یا 5 اتاق خواب برای صهیونیستهای ثروتمند رقت انگیز است.

شورای جهانی کلیساها این رفتار صهیونیستها را نقض قانون بین الملل دانسته و اظهار داشته است که این رفتار نیز چون سایر رفتارهای صهیونستها نقض قانون بین الملل است.

طرحهای توسعه شهرکهای صهیونیست نشین پیش از این نیز به مثابه تهدید به گفتگوهای صلح در سطح جهانی ممنوع شده بود.

اسرائیل در جنگ سال 1967 شهر مقدس قدس را تصرف و آن را به سایر سرزمینهای اشغال شده فلسطین متصل کرد، اقدامی که از سوی قطعنامه های سازمان ملل و جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد. از آن زمان به بعد صهیونیستها مجموعه اقدامات خصومت آمیزی را برای وادار کردن فلسطینی ها به خروج از شهر در پیش گرفتند.

شورای جهانی کلیساها هشدار داد که سیاستهای صهیونیستها خطری برای چشم اندازهای صلح هستند و باید با اقدامات غیرقانونی اسرائیل مقابله کرد.

کوبیا یادآور شد: ما اعتقاد داریم اگر توسعه و رشد شهرکها ادامه یافته و مذاکرات صلح پیچیده شود ممکن است هرگونه فرصتی برای صلح را از بین برود.

شورای جهانی کلیساها از اسرائیل خواست سیاستهای تحریک آمیز خود را متوف کند تا فرصت صلح فراهم شود.

براساس این بیانیه، افراد دارای وجدان و حسن نیت در سراسر جهان چشم به این امر دوخته اند تا سیاست قدیمی که موضوع را به راه بی بازگشت کشانده از بین برود.

شورای جهانی کلیساها گروهی متشکل از 348 کلیسای پروتستان، ارتدکس و انگلیکن بوده که نمایندگی 560 میلیون مسیحی را در 110 کشور جهان برعهده دارد.

این شورا اعتقاد دارد صهیونیستها می توانند انتخاب کنند که رفتاری هماهنگ با قانون بین الملل داشته باشند یا به نقض حقوق فلسطینی ها، ویرانی خانه های آنها عدم توجه به افکار عمومی بین المللی را در پیش گیرند. شورای جهانی کلیساها از کلیساهای عضو خود همکاران بین کلیسایی، کارشناسان کلیسایی و سازمانهای وابسته می خواهد برای حل این موضوع اعضای خود را بسیج کرده تا این تصمیم دولت صهیونیستی برنامه اسکان نقض شود.