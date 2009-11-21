مازندران در ردیف بیستمین استان کشور از نظر سرانه فضای کتابخانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده ظهر شنبه در همایش تجلیل از خادمان نشر مازندران در سالن هراتی ارشاد استان افزود: کتابخانه های مازندران بیشترین مراجعه کننده و عضویت کتابخوانان را در کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: به رغم وجود علاقمندان بسیار در حوزه کتاب و نشر متاسفانه سرانه فضاهای کتابخانه ای در استان پایین است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه این استان در ردیف استان های شاخص کشور از نظر فرهنگ مطالعه است، تصریح کرد: سرانه استاندارد فضای کتابخانه ای کشور 57 هزار متر مربع بوده ولی در مازندران این سرانه 27 هزار متر مربع است.

امامزاده یادآور شد: در حال حاضر یک میلیون و 737 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان وجود دارد که برای رسیدن به سرانه مطلوب کشوری باید دو میلیون و 900 هزار کتاب در کتابخانه های مازندران باشد.

وی با اعلام اینکه میانگین امانت کتاب در کتابخانه های مازندران دومیلیون و 100 هزار عنوان در سال است، گفت: مازندران از این حیث در سطح مطلوب کشوری قرار دارد.

امامزاده با اشاره به بالا بودن سرانه مطالعه در مازندران افزود: امکانات حوزه نشر در استان ناکافی است.

وی با بیان اینکه تمامی مسئولین فرهنگ وهنر مازندران در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی مسئول هستیم تصریح کرد: خانواده ها می توانند با اجرای طرح قلک کتاب در خانه ها برای فرزندان خود کتاب خریداری کنند.