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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

285 شناگر دختر در جشنواره بزرگ استخرها شرکت کردند

285 شناگر دختر در جشنواره بزرگ استخرها شرکت کردند

پانزدهمین جشنواره بزرگ استعدادیابی شنای استخرهای کشور روز جمعه با استقبال 285 شناگر دختر در استخر مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  شناگران نونهال و نوجوان 7 تا 14 سال استخرهای کشور رقابت خود را جهت استعدادیابی و معرفی به پایگاه های قهرمانی و استعدادیابی فدراسیون در استان های مختلف برگزار کردند.

این رقابت ها در 14 بخش مسابقاتی و در مواد 50 و 100 متر آزاد ، 50 و 100 متر کرال پشت و 200 متر مختلط انفرادی انجام شد و نتایج زیر حاصل شد:

طلایه توسلی از داماش تهران در 50 متر آزاد رده سنی 7 سال، فاطمه اسدی از داماش تهران در 50 متر آزاد رده سنی 8 سال، کیمیا نوربخش از استخر کشوری در 50 متر آزاد رده سنی 9 سال ، مائده شورگشتی از استخر کشوری در 100 متر آزاد رده سنی 10 سال، فاطمه محمد زاده از داماش تهران در 100 متر آزاد و 50 متر کرال پشت رده سنی 10 سال، مهرناز نورمحمدی از رودهن در 100 متر آزاد و 100 متر کرال پشت رده سنی 11 سال، سمانه حشمت زاده از داماش تهران در 100 متر آزاد و 100 متر کرال پشت رده سنی 12 سال، سنا سلطانی از داماش تهران 100 متر آزاد و 200 متر مختلط انفرادی رده سنی 13 سال، مرضیه جزایری از شهر کرد در 100 متر آزاد رده سنی 14 سال و فردیس رضایی از شهر کرد در 200 متر مختلط انفرادی رده سنی 14 سال به عناوین برتر دست یافتند .

رقابت های شنای جشنواره بزرگ استعدادیابی با حضور شناگرانی از استخرها و هیئت های شنای شهید کشوری ، داماش تهران ، رودهن ، چهار محال و بختیاری ، فولادی، تربیت معلم کرج ، دلفین کرج، شهید رجایی قزوین، پیام مشهد، سجاد مشهد ، بهاران قزوین، بویین زهرا، گلستان قزوین ، یاس تهران و غدیر رودهن برگزار شد.

کد مطلب 987304

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