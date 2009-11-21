285 شناگر دختر در جشنواره بزرگ استخرها شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شناگران نونهال و نوجوان 7 تا 14 سال استخرهای کشور رقابت خود را جهت استعدادیابی و معرفی به پایگاه های قهرمانی و استعدادیابی فدراسیون در استان های مختلف برگزار کردند.

این رقابت ها در 14 بخش مسابقاتی و در مواد 50 و 100 متر آزاد ، 50 و 100 متر کرال پشت و 200 متر مختلط انفرادی انجام شد و نتایج زیر حاصل شد:



طلایه توسلی از داماش تهران در 50 متر آزاد رده سنی 7 سال، فاطمه اسدی از داماش تهران در 50 متر آزاد رده سنی 8 سال، کیمیا نوربخش از استخر کشوری در 50 متر آزاد رده سنی 9 سال ، مائده شورگشتی از استخر کشوری در 100 متر آزاد رده سنی 10 سال، فاطمه محمد زاده از داماش تهران در 100 متر آزاد و 50 متر کرال پشت رده سنی 10 سال، مهرناز نورمحمدی از رودهن در 100 متر آزاد و 100 متر کرال پشت رده سنی 11 سال، سمانه حشمت زاده از داماش تهران در 100 متر آزاد و 100 متر کرال پشت رده سنی 12 سال، سنا سلطانی از داماش تهران 100 متر آزاد و 200 متر مختلط انفرادی رده سنی 13 سال، مرضیه جزایری از شهر کرد در 100 متر آزاد رده سنی 14 سال و فردیس رضایی از شهر کرد در 200 متر مختلط انفرادی رده سنی 14 سال به عناوین برتر دست یافتند .

رقابت های شنای جشنواره بزرگ استعدادیابی با حضور شناگرانی از استخرها و هیئت های شنای شهید کشوری ، داماش تهران ، رودهن ، چهار محال و بختیاری ، فولادی، تربیت معلم کرج ، دلفین کرج، شهید رجایی قزوین، پیام مشهد، سجاد مشهد ، بهاران قزوین، بویین زهرا، گلستان قزوین ، یاس تهران و غدیر رودهن برگزار شد.