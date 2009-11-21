آموزش و پرورش ثبات مدیریتی می خواهد/ تحول بنیادین در راس امور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی صبح روز شنبه در حاشیه مراسم استقبال از حمیدرضا حاجی بابایی وزیر جدید آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران درباره شبهات و گمانه هایی که طی این مدت درباره عدم معرفی وی به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت نهم به مجلس عنوان شد، گفت: بنده از فعالیت خود در دانشگاه پیام نور راضی بودم ولی طبق وظیفه به این وزارتخانه آمده و 21 ماه تا پایان دولت نهم فعالیت کردم.

وی ادامه داد: در دولت دهم هم دکتر احمدی نژاد باید تصمیم می گرفتند که چه کسی در این وزارتخانه باشد که وی نیز قصد به کارگیری خانمها را داشتند که نصیب نشد و امروز خوشحالیم که آقای حاجی بابایی در آموزش و پرورش حضور دارند.

تحول بنیادین در راس امور قرار گیرد

وزیر سابق آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که به وزیر منتخب چه پیشنهادهایی را دارید که در راس امور خود قرار دهند گفت: به هرحال هر مدیری که محل خدمت خود را ترک می کند توقع دارد برنامه هایی که تبیین و دنبال کرده اجرا شود.

علی احمدی اما اصلی ترین خواسته خود را دنبال کردن بحث سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ذکر کرد و گفت: این سند تا حد زیادی آماده شده و انتظار می رود در وهله اول تصویب شود و بعد نیز با همکاری فرهنگیان تحت مدیریت وزیر جدید اجرا شود.

وزیر سابق آموزش و پرورش تاکید کرد: البته تحول در آموزش و پرورش تدریجی است که نیاز به ثبات مدیریت دارد که مسئولان باید در ایجاد آن کمک کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با مشکلات فراوانی روبرو است اظهار کرد: بخشی از این مشکلات حل شده و بخشی هم با همت آقای حاجی بابایی حل خواهد شد.

تعامل با مجلس مهمترین مشکل من بود

علی احمدی نحوه تعامل با مجلس را یکی از مشکلات دوره وزارت 21 ماه خود معرفی کرد و گفت: نمایندگان مجلس طی این مدت به مناسبتهای مختلف انتظاراتی را داشتند که توان محقق کردن آنها نبود و نارساییهایی در این زمینه بود که امیدورایم در این دوره وجود نداشته باشد.

وی از فرهنگیان و معلمان خواست که وزیر جدید آموزش و پرورش را در فعالیتهای خود یاری کنند و افزود: بنده نیز وظیفه دارم هر جا که لازم بود به عنوان مشورت و نه در سمت اجرایی در خدمت آموزش و پرورش باشم.

مراقب بدهی مالی آموزش و پرورش باشید

وی در جمع خبرنگاران توصیه مالی نیز به حاجی بابایی کرد و گفت: آموزش و پرورش خیلی بزرگ است و اگر مراقبت نشود به راحتی بدهی بالا می آورد که یکی از مشکلات ما در دولت نیز همین بود.

بهترینها را به آموزش و پرورش بیاورید

وزیرسابق آموزش و پرورش خواهان جذب نیرو از طریق دانشگاههای تربیت معلم و فرهنگیان نیز شد و افزود: باید بهترینها در آزمونهای ورودی تربیت معلم شرکت کنند و در آموزش و پرورش حضور یابند که بخشی از زمینه های آن انجام شده و بقیه نیز باید تعقیب شود.

علی احمدی درباره حضور خود در جهاد دانشگاهی با سکوت و خنده آن را پاسخ داد.

وی وزیر آموزش و پرورش بودن را یک توفیق دانست و گفت: هرکاری مشکلات و چالشهای خود را دارد اما خدمتگزاری به فرهنگیان لذت داشت اگرچه بنده آموزش و پرورش را راحت تر از دانشگاه پیام نور اداره کرده ام.

شبهای زیادی را در آموزش و پرورش خوابیدم

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این مراسم به اشاره یکی از خبرنگاران به اتاق فرش شده در دفتر وزارتی گفت: شبهای زیادی را در آموزش و پرورش خوابیدم اما قبل از آن نیز در جاهای دیگر شبهای زیادی را حضور داشتیم.