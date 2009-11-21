بارش باران در ایلام 92 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، غلامرضا حسنی‌غربا پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس اعلام این اداره کل در حالیکه پارسال به طور متوسط میزان بارش 61 و نیم میلمتر بوده این میزان امسال به 117 میلیمتر افزایش یافته است.

وی بیان داشت: همچنین بارش باران در روزهای گذشته و کاهش دما و بارش برف در شب گذشته ارتفاعات برفگیر استان ایلام را سفید پوش کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در روزهای اخیر بارش باران طراوات خاصی به استان ایلام بخشیده است، خاطرنشان کرد: با ورود سامانه‌ای از شرق مدیترانه به سوی منطقه غرب کشورمان و بارش باران و برف دمای شهر ایلام نیز با افت شدیدی مواجه شده است.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت شهر ایلام و ملکشاهی بیشترین و شهر مهران کمترین بارش را داشته است.