اخبار کوتاه ورزشی خراسان شمالی

مدیرکل تربیت بدنی خراسان شمالی از برگزاری مسابقه ای با عنوان "پژوهش در ورزش" به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش در این استان خبر داد.

محمد داورزنی به خبرنگار مهر در بجنورد گفت: محورهای آثار شامل، ورزش همگانی و راهکارهای توسعه، ورزش قهرمانی و راهکارهای توسعه، علم تمرین در ورزش، تغذیه ورزشی، فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی، شامل حفظ و نگهداری اماکن ورزشی، حامیان مالی در ورزش، توسعه منابع انسانی در ورزش، تقویم ورزشی، داوطلبین ورزشی است.

وی اظهار داشت: اساتید و دانشجویان و علاقه مندان می توانند آثار خود را در قالب مقاله ، پایان نامه ، کتاب به آدرس، بجنورد، کمربندی مدرس، جنب سالن ملت، اداره کل تربیت بدنی ( دفتر پژوهش و تحقیقات) تا پایان وقت اداری روز 23/9/88 ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: به سه اثر برتر جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

پژوهشگران لازم است نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی، آدرس و تلفن و پست الکترونیکی دقیق خود را همراه با آثار ارسال کنند.

- اعلام آمادگی هیائ فوتبال خراسان شمالی برای میزبانی مسابقات منطقه ای لیگ دسته سه فوتبال بانوان کشور

هیئت فوتبال خراسان شمالی از اعلام آمادگی خود برای میزبانی مسابقات منطقه ای لیگ دسته سه فوتبال بانوان کشور به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گفته نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان، این مسابقات هر ساله به صورت منطقه ای در یک استان برگزار می شود که در صورت موافقت فدراسیون فوتبال، خراسان شمالی میزبان این دوره از مسابقات خواهد بود.

وقاری افزود: تاریخ پیش بینی شده فدراسیون برای برگزاری این مسابقات پانزدهم آذرماه اعلام شده است که طی رایزنی های انجام شده از سوی هیئت فوتبال استان در صورت موافقت فدراسیون این رقابتها به تاریخ دیگری موکول خواهد شد.