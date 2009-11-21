به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دکتر احمد احمدی مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر غلامحسین ابراهیمی استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران به سخنرانی می پردازند.

این مراسم با حضور بیت معظم ایشان و بیت معظم آیت الله قدوسی و همچنین حجت الاسلام دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر غلامرضا اعوانی رئیس انجمن حکمت و فلسفه و جمعی از مدیران عرصه فرهنگ برگزار می‌شود.

علاقمندان برای حضور در این مراسم می‌توانند ساعت 18 به فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، فاز یک، ایران زمین شمالی مراجعه کنند.