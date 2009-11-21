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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

کنسرت لیان در مسکو

کنسرت لیان در مسکو

گروه موسیقی لیان به سرپرستی محسن شریفیان 2 و 7 آذر در مسکو به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

سرپرست گروه لیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: کنسرت روز دوشنبه 2 آذر ماه گروه لیان در جشنواره "مبل 2009 مسکو" به روی صحنه خواهد رفت که یکی از بخش های این جشنواره معرفی موسیقی کشورهای مختلف جهان است.

 

محسن شریفیان در ادامه افزود: روز 7 آذر نیز برای فارسی زبانان ساکن روسیه کنسرتی را برگزار خواهیم کرد. ما در این دو کنسرت به اجرای موسیقی مقامی بوشهر خواهیم پرداخت که بخشی از این قطعات به آثار جدید گروه لیان اختصاص دارد. 

 

وی همچنین تصریح کرد: در این اجرا که با حمایت مرکز ملی فرش ایران تدارک دیده شده روح الله صفوی(خواننده)، مهدی شریفیان و حسین سنگسر(نوازنده های سازهای کوبه) و خود من(به عنوان نوازنده دمام و سرپرست) گروه لیان را همراهی خواهیم کرد.

 

 

کد مطلب 987316

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