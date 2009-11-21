کریمی کارگردان دو اپیزود "سفید" و"جراحت" از مجموعه تلویزیونی "یک لحظه دیرتر" درباره حضور خود در این رسانه به خبرنگار مهر گفت: کار در سینما در سال‌های اخیر دچار مشکل شده است. به همین دلیل می‌توان به راحتی در این فضا کار کرد و این موضوع باعث می‌شود بین ساخت کارهای سینمایی فاصله بیفتد.

وی افزود: از طرفی به دلیل شوق کار و مسائل اقتصادی به هر حال باید فعالیت کرد. به همین دلیل پیشنهاد تلویزیون را در این ارتباط قبول کردم. عمدتا علاقمندم روی سناریوهای خودم کار کنم، که هیچ کدام در این چند سال در تلویزیون به تصویب نرسید. اما در مجموعه راه شیری ساخت "تحقیر" را آغاز کردم.

کریمی ادامه داد: البته فیلمنامه اپیزود "تحقیر" را هم بازنویسی کردم و سعی داشتم آن را به دنیای خودم نزدیک کنم. برای مجموعه "یک لحظه دیرتر" نیز از طریق سعید قطبی‌زاده ناظر کیفی این پروژه آشنا شدم. البته پنج قسمت از آن را کارگردان دیگری ساخت بود و به من پشنهاد هشت قسمت بقیه را دادند. من حوصله ساخت کارهای طولانی را ندارم به همین دلیل تنها دو قصه این مجموعه را انتخاب کردم.

کارگردان "باغ‌های کندلوس" عنوان کرد: فیلمنامه "سفید" توسط پیمان عباسی و "جراحت" را مهدی کیا به نگارش در آورده است. که البته این دو اپیزود را نیز من برای ساخت دوباره بازنویسی کردم و به فضا و نگاه خودم نزدیک کردم.

وی درباره انتخاب عنوان "جراحت"، گفت: متاسفانه "جراحت" عنوان بد آهنگی دارد. من "تونل" رابا توجه به مضمون آن برای این قصه پیشنهاد داده بودم که متاسفانه مورد تایید نبود و امیدوارم زمان پخش عنوان "عبور" را قبول کنند.

کریمی تاکید کرد: من سعی کردم در ساخت این دو اپیزود نگاه سینمایی را دنبال کنم. قرار نیست وقتی با تلویزیون همکاری میکنیم به هوش مخاطب بی‌اعتنا باشم. من مانند سینما، مخاطب تلویزیون را با هوش می‌دانم. فکر می‌کنم می‌توان سطح سلیقه او را بالا برد. البته با این پخش وسیع مجموعه‌‌های تلویزیونی در حال حاضر نمی‌توان با دو کار این موضوع را دنبال کرد. اما من سعی کردم این تاثیر را بر روی مخاطب بگذارم.

وی در ارتباط با فضای متافیزیکی این مجموعه، عنوان کرد: تمام داستان‌های این مجموعه از فضایی متافیزیکی برخوردار هستند. تا حدودی این فضا را در کارهای قبلی خودم هم تجربه کردم. یکی از معیارهای من برای همکاری در این پروژه همین موضوع بود.

کریمی افزود: اپیزود "سفید" کاملا دراماتیک و ملودرام است، در صورتی که "جراحت" یک کمدی سیاه است و فضای این دو با یکدیگر متفاوت است. ملودرام ژانر خوبی در سینما است، اما متاسفانه در ایران از این موضوع بسیار سوء استفاده شده است.

وی درباره اپیزود "سفید" گفت: سعی کردم در این اپیزود ماهیت غم انگیز داستان را با یک سوز و گداز محترمانه به تصویر بکشم و به نوعی پرداخت سینمایی داشته باشم. اما ما در عین حال که در چهارچوب ملودرام هستیم. وجه محترمانه‌ای به احساسات تماشاگر می‌دهیم.

وی درباره انتخاب بازیگران این اپیزود افزود: هومن سیدی انتخاب خودم بود و بر حضور وی اصرار داشتم و خوشبختانه وی در این کار آزادی عمل دارد و تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. نقش الهام (خاطره حاتمی) نیز در داستان ابتدایی زیاد نبود اما من سعی کردم آن را بیشتر کنم.

کریمی ادامه داد: در انتخاب سایر بازیگران نیز تلاش کردیم آنها را از کلیشه‌های رایج تلویزیون دور کنیم. حمید مولوی که از دوستان قدیمی من است، در نقش دکتر بازی خوبی ارائه کرد. جا دارد از نورپردازی خوب افشین احمدی و طراحی صحنه و لباس پیام سوری نیز یاد کنیم.

وی تاکید کرد: بیشتر فضاهای "سفید" داخلی است و عمده لوکیشن‌ها در خانه و بیمارستان است. این موضوع کمی کار را دشوار می‌کند. من خودم فضاهای بسته را دوست دارم. ما در سینما عالم شهرنشینی نداریم به این دلیل که از کار در فضاهای داخلی پرهیز می‌کنیم. به هر حال شهرنشینی در حال حاضر بیشتر در فضاهای بسته است. ما باید زبان این نوع زندگی را پیدا کنیم.

کریمی خاطرنشان کرد: من تلاش کردم فضاهای بسته را جدی بگیرم و در محدوده این فضا بسته، میزانس هایی متعددی داریم که مخاطب را دچار ملال و خستگی نکند.

مجموعه تلویزیونی "یک لحظه دیرتر" از ساعت 21:30 امشب با اپیزود "سفید" از شبکه دوم سیما آغاز می شود. این اپیزود داستان زندگی حامد را روایت می کند که در شب قبل از عروسی خود با عابری تصادف می کند و...