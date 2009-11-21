۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد:

اعزام استاد زبان فارسی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به قزاقستان

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از اعزام استاد جهت تدریس زبان فارسی به کشور قزاقستان خبر داد.

رامین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس دانشگاه آکتائو قزاقستان در کنفرانس اکولوژی کشورهای حاشیه دریای خزر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خواست استادی را جهت تدریس زبان فارسی به این دانشگاه معرفی کند.

وی افزود: از این رو دانشگاه علوم کشاورزی گرگان طی هماهنگیهای به عمل آمده اقدام به اعزام استاد زبان فارسی به این کشور به مدت یک سال می کند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: این استاد در دانشگاه آکتائو به تدریس زبان فارسی به صورت محاوره ای برای دانشجویان این دانشگاه خواهد پرداخت.

