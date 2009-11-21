سه هزار هکتار از اراضی ایلام به کشت کلزا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد علی اقدسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این میزان تاکنون هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت این محصول اختصاص یافته است .

وی گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی های مناسب تا پایان تاریخ مناسب کشت این میزان به سه هزار هکتار افزایش می یابد.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری دو هزار هکتار از اراضی شهرستان دهلران به کشت صیفی جات اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد محصولات صیفی جات استان ایلام در شهرستان دهلران تولید می شود.

اقدسی عنوان کرد: بیشترین محصولات کشت شده در شهرستان دهلران هندوانه، خربزه و ... است.

این مسئول یادآور شد: محصولات تولید شده علاوه بر تامین نیاز استان ایلام به دیگر نقاط کشور نیز صادر می شوند.