"خورشید اردهال" در انتظار فراهم شدن شرایط تولید است

مهدی عظیمی میرآبادی تهیه‌کننده مجموعه "خورشید اردهال" به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه این پروژه حجیم است و نیاز به امکانات مالی خوبی هم دارد. بنابراین مشغول رایزنی برای تامین منابع مالی هستیم تا به محض فراهم شدن کار را آغاز کنیم. ناصر هاشم‌‌زاده مشغول بازنویسی فیلمنامه مجموعه "خورشید اردهال" است.

"خورشید اردهال" در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید می‌شود و درباره علی ابن محمد باقر (ع) از فرزندان بلافصل امام محمد باقر (ع) و برادر امام جعفر صادق (ع) است که در مشهد اردهال دفن شده است. این مجموعه به دلایل ورود او به کاشان و نتایج سفرش می‌پردازد.

در قرن دوم هجری مردم کاشان خسته از ظلم حکومت، از امام محمد باقر (ع) راهنمایی می‌خواهند و او فرزندش علی را روانه کاشان می‌کند تا امور مردم را اداره کند. حکومت بعد از چند سال جنگی به راه می‌اندازد و حضرت و یاران را در مشهد اردهال به شهادت می‌رساند.