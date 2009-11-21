به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد نخستین روز نمایش فیلم در 751 سالن سینمای فرانسه فروشی معادل 4.4 میلیون دلار و متوسط فروش 488000 دلار در هر سالن داشت. در حالی که نخستین روز نمایش قسمت اول فیلم "گرگ و میش" در فرانسه 1.2 میلیون دلار به دست آورد.

گزارش‌ها از استرالیا حاکی است کلیه بلیت‌های فیلم حتی در سانس‌های بعد از نیمه شب نیز فروخته شده و فروش اولین روز "ماه نو" 1.6 میلیون دلار بوده است. فیلم در 466 سینمای استرالیا به نمایش درآمده و رکورد فروش اولین روز اکران را که تاکنون با 1.2 میلیون دلار در اختیار "جنگ‌های ستاره‌ای: قسمت سوم" بود را شکست.

میزان فروش نخستین روز اکران "ماه نو" در ایتالیا 2.7 میلیون دلار گزارش شده و این رقم سومین رکورد روز آغازین اکران یک فیلم در این کشور پس از "هری پاتر و شاهزاده دورگه" و "هری پاتر و محفل ققنوس" بوده است. "ماه نو" در 625 سینمای ایتالیا به نمایش درآمده است. در اسپانیا هم فروش فیلم 2.2 میلیون دلار در 652 سالن بود که پس از دو قسمت هری پاتر سوم است.

"ماه نو" تاکنون در 25 کشور به نمایش درآمده و "2012" سونی پیکچرز هم در 100 کشور اکران شده است. بسیاری از بازارهای مهم سینمای جهان از جمله ژاپن، بریتانیا، سوئیس، برزیل و اسکاندیناوی "ماه نو" را هفته‌های آینده اکران خواهند کرد. قسمت اول "گرگ و میش" پارسال اکران شد و 191 میلیون دلار در آمریکای شمالی و 192 میلیون دلار در جهان فروش داشت.