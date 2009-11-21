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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

روند تخریب منابع آبزیان در گلستان کاهش یافته است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: با تلاش شبانه روزی کارکنان یگان حفاظت از منابع آبزی استان گلستان، روند تخریب آبزیان در دریای حوزه استحفاظی این استان کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر شنبه در نشست با این یگان در گرگان افزود: بیکاری، پایین بودن درآمد سالانه بسیاری از صیادان غیرمجاز و موقعیت جغرافیایی ساکنان ساحل دریا از مهمترین عوامل تأثیرگذار در افزایش صیادی ‌های غیرمجاز است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سطح آگاهی مردم و ارتقا فرهنگ صیانت و حفاظت از منابع خدادادی در روند جلوگیری از تخریب منابع آبزی بسیار مهم است.

مدیرکل شیلات گلستان استفاده از مبارزه فیزیکی را در حفاظت از منابع طبیعی و آبزی به عنوان آخرین راه حل دانست و گفت: استفاده از روشهای فیزیکی ممکن است خسارتهای جبران ناپذیر اجتماعی بسیاری به همراه داشته باشد، بنابراین برای رهایی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیاز به حس همکاری و صلح پایدار همه مردم است.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات گلستان در ادامه با اشاره به کشفیات یگان حفاظت طی یک ماهه گذشته افزود: طی این مدت تعداد سه فروند قایق موتوری چوبی غیرمجاز و 37 فروند قایق پارویی از صیادان کشف و منهدم شده است.
 
سرهنگ ابراهیم کیخا یادآور شد: در ماه گذشته  نیز تعداد 9 دستگاه تور پره ، یک دستگاه لاکش نیز از صیادان غیر مجاز به دست آمده است.

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی شیلات تصریح کرد: در همین مدت میزان 180 رشته دام غضروفی، دو هزار و 35 رشته دام استخوانی از صیادان غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

وی گفت: 215 کیلوگرم ماهی استخوانی و 37 کیلوگرم ماهی غضروفی کشف شده است و بالغ بر 15 قطعه ماهی خاویاری به دریا رهاسازی شده است.

سرهنگ کیخا، از جمع آوری یک باب کومه صیادی خبر داد و گفت: کشف میزان قابل توجه ای از دیگر ادوات صیادی شامل کرف، سرب، لنگر و ... از صیادان غیر مجاز از دیگر فعالیتهای این یگان در یک ماه گذشته بوده است. 

کد مطلب 987339

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