روند تخریب منابع آبزیان در گلستان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر شنبه در نشست با این یگان در گرگان افزود: بیکاری، پایین بودن درآمد سالانه بسیاری از صیادان غیرمجاز و موقعیت جغرافیایی ساکنان ساحل دریا از مهمترین عوامل تأثیرگذار در افزایش صیادی ‌های غیرمجاز است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سطح آگاهی مردم و ارتقا فرهنگ صیانت و حفاظت از منابع خدادادی در روند جلوگیری از تخریب منابع آبزی بسیار مهم است.

مدیرکل شیلات گلستان استفاده از مبارزه فیزیکی را در حفاظت از منابع طبیعی و آبزی به عنوان آخرین راه حل دانست و گفت: استفاده از روشهای فیزیکی ممکن است خسارتهای جبران ناپذیر اجتماعی بسیاری به همراه داشته باشد، بنابراین برای رهایی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیاز به حس همکاری و صلح پایدار همه مردم است.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات گلستان در ادامه با اشاره به کشفیات یگان حفاظت طی یک ماهه گذشته افزود: طی این مدت تعداد سه فروند قایق موتوری چوبی غیرمجاز و 37 فروند قایق پارویی از صیادان کشف و منهدم شده است.



سرهنگ ابراهیم کیخا یادآور شد: در ماه گذشته نیز تعداد 9 دستگاه تور پره ، یک دستگاه لاکش نیز از صیادان غیر مجاز به دست آمده است.

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی شیلات تصریح کرد: در همین مدت میزان 180 رشته دام غضروفی، دو هزار و 35 رشته دام استخوانی از صیادان غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

وی گفت: 215 کیلوگرم ماهی استخوانی و 37 کیلوگرم ماهی غضروفی کشف شده است و بالغ بر 15 قطعه ماهی خاویاری به دریا رهاسازی شده است.

سرهنگ کیخا، از جمع آوری یک باب کومه صیادی خبر داد و گفت: کشف میزان قابل توجه ای از دیگر ادوات صیادی شامل کرف، سرب، لنگر و ... از صیادان غیر مجاز از دیگر فعالیتهای این یگان در یک ماه گذشته بوده است.