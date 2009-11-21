عملیات احداث پارک تفریحی ویژه بانوان در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بوستان و پارک تفریحی به مساحت چهار هزار و 700 متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون ریال، دارای سرویس بهداشتی، ست ورزشی، میزهای شطرنج و دیگر امکانات خاص بانوان است.

وی بیان داشت: مدت پیمان این پارک شش ماه است و پیش بینی می شود کار ساخت آن تا اوایل فروردین سال جاری به اتمام برسد.

شهردار ایلام با بیان اینکه ایجاد پارک تفریحی مختص بانوان یکی از مطالبات به حق بانوان شهر ایلام بوده که این مهم در دستور کار مسئولان اجرایی استان ایلام قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اکنون یک سوم جمعیت استان ایلام را بانوان تشکیل می دهند و باید برای این قشر امکانات ویژه رفاهی در نظر گرفته شود.

بهادری یادآور شد: برای ساخت و راه اندازی این بوستان تفریحی ویژه بانوان زمین آن در منطقه رزمندگان شهر ایلام تملک شده است و بانوان این شهر می توانند از این مکان تفریحی به صورت ویژه بهره مند شوند.