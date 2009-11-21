ارسلان کاظمی با تیم "رایس" در لیگ NCAA به میدان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ NCAA آمریکا (کالجهای آمریکا) از 23 آبان ماه آغاز شده است. ارسلان کاظمی که بهمنماه سال 1386 عازم آمریکا شد به عنوان اولین ایرانی در این مسابقات شرکت میکند و در ترکیب تیم "رایس" به میدان میرود.
وی روز جمعه 18 دقیقه مقابل تیم آریزونا به میدان رفت. این بازی با شکست 65 بر 58 بازیکنان رایس همراه بود. بسکتبالیست 202 سانتیمتری کشورمان در این بازی 13 امتیاز برای تیمش به دست آورد. ضمن اینکه او 10 ریباند هم داشت. همچنین 2 برد و یک باخت نتیجه دیدارهای تیم بسکتبال رایس تا این مرحله از فصل جدید رقابتهای لیگ NCAA است.
ارسلان کاظمی از سال 1384 به اردوهای تیم بسکتبال جوانان دعوت شد. وی در رقابتهای 2007 غرب آسیا و همچنین بازیهای داخل سالن ماکائو با تیم جوانان کشورمان به عنوان قهرمانی دست یافت. ضمن اینکه در مسابقات 2009 جهانی نیوزلند هم به عنوان کاپیتان تیم جوانان ایران را همراهی کرد.
وی دو سال پیش عازم آمریکا شد تا ضمن تحصیل، بسکتبال خود را هم در این کشور ادامه داد. کاظمی سال پیش با تیم مدرسه پترسون در بازیهای پلیآف به میدان رفت.
بعد از حامد حدادی، ارسلان کاظمی دومین بسکتبالیست ایرانی است که در رقابتهای آمریکا به میدان می رود. ضمن اینکه بازیکنان برتر NCAA وارد NBA میشوند.
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