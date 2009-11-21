ارسلان کاظمی با تیم "رایس" در لیگ NCAA به میدان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ NCAA آمریکا (کالج‌های آمریکا) از 23 آبان ماه آغاز شده است. ارسلان کاظمی که بهمن‏ماه سال 1386 عازم آمریکا شد به عنوان اولین ایرانی در این مسابقات شرکت می‎کند و در ترکیب تیم "رایس" به میدان می‎رود.

وی روز جمعه 18 دقیقه مقابل تیم آریزونا به میدان رفت. این بازی با شکست 65 بر 58 بازیکنان رایس همراه بود. بسکتبالیست 202 سانتی‎متری کشورمان در این بازی 13 امتیاز برای تیمش به دست آورد. ضمن اینکه او 10 ریباند هم داشت. همچنین 2 برد و یک باخت نتیجه دیدارهای تیم بسکتبال رایس تا این مرحله از فصل جدید رقابت‎های لیگ NCAA است.

ارسلان کاظمی از سال 1384 به اردوهای تیم بسکتبال جوانان دعوت شد. وی در رقابت‎های 2007 غرب آسیا و همچنین بازی‎های داخل سالن ماکائو با تیم جوانان کشورمان به عنوان قهرمانی دست یافت. ضمن اینکه در مسابقات 2009 جهانی نیوزلند هم به عنوان کاپیتان تیم جوانان ایران را همراهی کرد.

وی دو سال پیش عازم آمریکا شد تا ضمن تحصیل، بسکتبال خود را هم در این کشور ادامه داد. کاظمی سال پیش با تیم مدرسه پترسون در بازی‎های پلی‎آف به میدان رفت.

بعد از حامد حدادی، ارسلان کاظمی دومین بسکتبالیست ایرانی است که در رقابت‎های آمریکا به میدان می رود. ضمن اینکه بازیکنان برتر NCAA وارد NBA می‏شوند.