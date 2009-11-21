کریم صفایی نایب رئیس و چهار ایرانی صاحب کرسی های تیروکمان آسیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در اندونزی اجلاس کنفدراسیون تیروکمان آسیا نیز به منظور انتخاب رئیس ، اعضاء هیئت رئیسه، نایب رئیسان و اعضاء کمیته ها در اندونزی برگزار شد که طی آن پنج ایرانی موفق به کسب کرسی های آسیایی شدند.

در این اجلاس انتخاباتی که هر سال یکبار برگزار می شود کریم صفایی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان با نمایندگان کشورهای هند، مالزی، میانمار و تایلند برای دریافت کرسی نایب رئیسی آسیا رقابت کرد که در نهایت با بدست آوردن 16 رای به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا انتخاب شد.

از بین شش ایرانی دیگر که برای دریافت کرسی های آسیایی نامزد شده بودند سمیه فرهود راد بعنوان عضو کمیته قوانین و مقررات آسیا انتخاب شد. حسین نصیری نژاد از داوران بین المللی کشورمان ضمن قضاوت این دیدارها با اکثریت آراء به عنوان عضو کمیته انضباطی آسیا معرفی شد.

مهدی صفایی به عضویت کمیته فیلدآرچری و دکتر فرزاد شارکی به عضویت کمیته پزشکی ورزشی کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا انتخاب و معرفی شدند.

در این جلسه از سوی رئیس فدراسیون تیروکمان ایران برگزاری اولین دوره مسابقات لیگ قهرمانان تیروکمان آسیا پیشنهاد شد که تصمیم گیری در این خصوص به بعد از بررسی مجمع منتهی گردید. همچنین بعد از کسب کرسی نایب رئیسی توسط کریم صفایی در این نشست آسیایی برخی از کشورها تقاضای همکاری بیشتر برای راه اندازی رشته تیروکمان بصورت حرفه ای را از ایران ارائه کردند.