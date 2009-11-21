نسخه دوم نرم افزار داریک رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار سیستم یکپارچه فروش کتاب می تواند تمام فعل و انفعالات یک فروشگاه کتاب را سامان دهی کند و شبکه ای از نمایندگان فروش یک ناشر را به یکدیگر متصل سازد.

به گفته مدیران شرکت داده پردازی آزموده کاران (سازنده و ارائه کننده نرم افزار مذکور) از ویژگیهای این نرم افزار می توان به حجم بالای ذخیره سازی اطلاعات، سرعت عملیات، سادگی رابط کاربری مکان استفاده از بارکد خوان در تمامی بخشها اشاره کرد.



امکان استفاده از سیستم حسابداری در هر لحظه، امکان استفاده از موجودی انبار و سیستم انبار گردانی، کاردکس و موجودی کالا، درج فاکتور فروش و صدور پیش فاکتور،چاپ بارکد از کدینگ کالا، پشتیبانی از انواع چاپگرها، امکان برگشت از فروش، ارائه انواع گزارشهای آماری و صدور و رسید حواله انبار به صورت اتوماتیک از فاکتور خرید از دیگر کاربردهای این سیستم نرم‌افزاری است.

سیستم فروشگاهی، سیستم فروش اینترنتی و سیستم تهیه و توزیع کتاب از جمله خدماتی است که در نسخه دوم داریک وجود دارد.

این نرم افزار درهفتمین نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی تهران ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت وهم اکنون چند ناشر بزرگ کتاب از جمله مجموعه شهر کتاب و انتشارات جهان ادیب از سیستم داریک استفاده می کنند.



ارائه کنندگان این نرم افزار امیدوارند در آینده ای نزدیک تمام فروشگاههای عمده، کتابفروشیها و ناشران با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این نرم افزار به سیستم داریک مجهز شوند.