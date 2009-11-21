توجه به توسعه فرهنگ نماز موجب تداوم آن در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام جواد بهشتی ظهر شنبه در حاشیه همایش نماز و خانواده در زنجان در جمع خبرنگاران افزود: برخی مسائل معرفتی همانند عدم درک فلسفه نماز، نخواندن نماز توسط اطراافیان، معترض بودن نسبت به برخی موارد موجود در جامعه، عدم وجود فضای مناسب برای نمازخانه ها در برخی مدارس از عمده دلایل عدم حضور برخی دانش آموزان در نمازجماعت های مدارس است.

وی ادامه داد: در ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش برای تشویق دانش آموزان برای حضور در نماز جماعت مدارس آسیب شناسی صورت گرفته و برای رفع این معضل برنامه ریزی جامع صورت گرفته است.

حجت الاسلام بهشتی در ادامه از اجرای طرح مفروش کردن نمازخانه های مدارس کشور خبر داد و افزود: مناسب بودن فضای نمازخانه مدارس از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا این امر موجب تشویق دانش آموزان به اقامه نماز می شود.

دبیر ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش به برنامه های ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش در راستای توسعه فرهنگ نماز در بین دانش آموزان اشاره کرد و گفت: برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان، برگزاری شش دوره آموزش و ضمن خدمت فرهنگیان، آموزش 16 هزار امام جماعت روحانی و 36 هزار امام جماعت فرهنگی از جمله فعالیتهای این حوزه است.

حجت الاسلام بهشتی توجه دولت نهم و دهم را به مقوله نماز در مدارس کشور مطلوب ارزیابی کرد و افزود: قبل از دولت نهم اعتبارات اختصاص یافته به بحث نماز در مدارس 800 میلیون تومان بوده است و امسال به 15 میلیارد تومان رسیده است که این روند نشانه اهتمام و توجه ویژه دولت به مقوله نماز است.

وی افزود: معلمان باید با درک صحیح اسلامی و ایرانی خود نسبت به انتقال فرهنگ نماز در بین دانش آموزان تلاش کنند زیرا توجه به توسعه فرهنگ نماز موجب تداوم و توسعه آن در جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام بهشتی گفت: مهمترین مقوله ای که در راستای توسعه اسلام در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، فرهنگ نماز است و معلمان باید در این زمینه نقش ویژه ای را ایفا کنند.

وی با بیان این مطلب که امر تبلیغ یکی از عناصر مهم در ترویج نماز در بین دانش آموزان تلقی می شود، یادآور شد: اقامه نماز امری حیاتی برای انسان است و نماز می تواند بسیاری از مشکلات رفتاری و اخلاقی فرد و جامعه را حل کند.

حجت الاسلام بهشتی به روش ها و عوامل ترغیب و تشویق کودکان به اقامۀ نماز اشاره و خاطرنشان کرد: والدین باید برای ترویج نماز در بین فرزندان خود از روش های خاصی استفاده کنند و با پافشاری براین امر، در رسیدن به هدف هرگز خسته نشوند.

وی یادآور شد: رشد، سعادت و تعالی انسان در سایه رابطه همیشگی، صمیمانه، آگاهانه و عاشقانه با خدا میسر است لذا توجه به مقوله تأثیرگذار نماز از گرفتار شدن به معضلات و انحرافات در جامعه جلوگیری می کند.

دبیرستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش لزوم باور داشتن فرهنگ نماز توسط معلمین را امری مهم تلقی کرد و ادامه داد: معلمین نقش خاصی در توسعه فرهنگ نماز در جامعه بر عهده دارند و البته این امر باید آگاهانه و از روی برنامه ریزی صورت گیرد.

حجت الاسلام بهشتی خاطرنشان کرد: مخاطب شناسی، صداقت در انتقال پیام، آگاه بودن به مقتضیات زمان و مهارت داشتن در انتقال پیام از ویژگی های یک منتقل کننده پیام است و در این زمینه معلمان باید توجه ویژه ای داشته باشند.

دبیر ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش استان زنجان را یکی از استانهای موفق در توسعه فرهنگ نماز در بین دانش آموزان ارزیابی کرد و افزود: استان زنجان در مقایسه با سایر استانها در زمینه انتقال و توسعه فرهنگ نماز در بین دانش آموزان نقش خاصی داشته است.

وی با بیان این مطلب که استفاده از ابزارها و روشهای متنوع از عوامل موثر در توسعه فرهنگ نماز به شمار می رود، افزود: در آموزش فرهنگ نماز به دانش آموزان باید از روشهای مختلفی استفاده شود، زیرا این قشر از جامعه دارای خصوصیات و نگرش های ویژه ای هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.