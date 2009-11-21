جشن ثبت جهانی سازهای آبی شوشتر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: پیش از این قرار بود این جشن در تهران برگزار شود اما به دلیل درخواستهای مردمی و موافقت رئیس جمهور این جشن در خوزستان برگزار می شود.

صادق محمدی افزود: همچنین با توجه به محور سفرهای سوم هیئت دولت به خوزستان که با محورفرهنگی - اجتماعی صورت می گیرد شرکت در این جشن به عنوان سرآغازی برای شروع این سفرها محسوب می شود.

این مقام مسئول در ادامه صحبتهای خود خاطرنشان کرد: با توجه به حضور رئیس جمهور در این جشن، ستاد های مردمی به همراه ارگانهای دولتی و به ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای استقبال از رئیس جمهور به تکاپور افتاده اند تا مراسم ثبت جهانی سازه آبی شوشتر با شکوه هر چه تمام تر برگزار شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان در ادامه افزود: در کنار این جشن بزرگ فعالیتهای جانبی دیگری مانند برپایی نمایشگاه فیلم، صنایع دستی، نمایشگاه عکس وغیره نیز برگزار می شود.

محمدی اظهار داشت: ثبت جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر به دلیل تاثیرگذاری آن در اقتصاد و فرهنگ منطقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که باید با پرداختن به آن زیر بنای حضور توریسم را فراهم کرد.

سازه های آبی تاریخی شهرستان شوشتر به عنوان منظومه مهندسی آب در خرداد ماه سال جاری از طرف یونسکو به ثبت رسید و با ثبت این اثر تاریخی مجموعه آثار ثبتی ایران به 10 مورد رسید.