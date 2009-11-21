باید برای ترمیم فرسودگی برخی انقلابیون برنامه داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عسگراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در اجلاس سراسری دبیران استانها و شهرستانهای حزب موتلفه اسلامی در مشهد اظهار داشت: در جناح رقیب افرادی هستند که به نظام و ولایت و انقلاب عمیقا معتقدند و حساب آنها از انقلابیون پشیمان و فرسوده جداست.

وی با اشاره به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی خاطرنشان کرد: اگر اصول قانون اساسی بویژه اصول لایتغیر آن مبنا و ملاک تعامل رجال سیاسی و مذهبی و احزاب قرار گیرد وحدت مردم حفظ می شود و شکافی بین دولت و ملت پدید نمی آید.

عسگراولادی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات بیان داشت: دشمن با بهره گیری از موضوع رقابت بین نامزدها دست به باز تولید جریان نفاق کرد و ما از آن به عنوان نفاق جدید یاد می کنیم.

وی افزود: انتخابات دهم برای همه ما یک آزمایش جدی بود و برخی متاسفانه در این امتحان مردود شدند و با خروج از معیارهای اخلاقی و انقلابی به سیم آخر زدند و فتنه آفرینی کردند.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اطرافیان دو نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ما با بازخوانی نفاق جدید در کشور باید نظام را از شر آسیب آنها مصون نگه داریم، ما باید همواره به آنها توصیه کنیم به زیر چتر قانون اساسی و ولایت فقیه برگردند تا از افتادن در دامن شیطان بزرگ خود را نجات دهید متاسفانه آنها کارهایی کردند که فرصت بازگشت را از دست داده اند.

عسگراولادی در پایان با عرض تبریک به دولت به مناسبات تکمیل کادر خدمتگزاری به مناسبت رای خوب مجلس به سه وزیر پیشنهادی تاکید کرد: رای حزب مجلس به وزیران نشانه تعامل حزب مجلس و دولت است، امیدواریم این تعامل در پیشبرد گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت تداوم یابد.

همچنین در این اجلاس محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز اظهار داشت: توطئه دشمنان برای براندازی نظام با مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری و حضور مردم خنثی شده است.

وی افزود: دشمنان فکر می کردند توطئه براندای نظام جمهوری اسلامی جواب می دهد اما باید بدانند دچار اشتباه استراتژیک شده اند.

حبیبی با بیان اینکه دستگاهها، شخصیت ها و ارگانها باید به وظایف خود بپردازند تاکید کرد: توطئه دشمن این است که برخی مسائل را مطرح و دولت را سرگرم کنند تا از اصل خدمت باز بماند که برای خنثی کردن این توطئه راهی جز تعمیق گفتمان پیشرفت و خدمت توسط دولت وجود ندارد.

وی افزود: حزب موتلفه اسلامی از هیچ کمکی به دولت دریغ نخواهد کرد.

دبیر کل حزب موتلفه سالامی با تاکید بر پشتیبانی دولت گفت: حزب موتلفه اسلامی از کلیت طرح هدفمند کردن یارانه ها حمایت می کند و این طرح را از کارهای ضروری می دانیم و هر چقدر دیرتر به این مسئله پرداخته شود گره های اقتصادی کورتر خواهد شد.

حبیبی همچنین با اشاره به انتخابات شوراها اظهار داشت: انتخابات شوراها زمینه پیروزی و یا شکست اصولگرایان در انتخاباتهای پس از آن است و برای این انتخابات تمام نیروهای خود را متمرکز خواهیم کرد.