آشنایی پزشکان با علوم روز دنیا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش ظهر شنبه در سومین اجلاس شورای هماهنگی نظام پزشکی استانهای خراسان افزود: مسئولان نظام پزشکی استانهای خراسان مجموعه ای فرهیخته هستند که اثرات مستقیمی بر کارکردهای نظام پزشکی دارند.

وی تحقق ارزشهای عالیه اسلامی را از وظایف مهم مجموعه سازمان نظام پزشکی دانست و اظهار داشت: روسای نظام پزشکی پرچم داران عرصه پزشکی هستند که می توانند ارتباطات بین پزشکان را مدیریت کنند.

استاندار خراسان شمالی تنظیم روابط بین شاغلان حرفه های مختلف پزشکی با سایر دستگاهها را از دیگر وظایف سازمان نظام پزشکی برشمرد و تاکید کرد: این ارتباط باید به گونه ای باشد که سبب خدمت بیشتر به نیازمندان شود.

جهانبخش مهم ترین عامل توسعه و پیشرفت را در هر جامعه ای امنیت دانست و اظهار داشت: استان خراسان شمالی با وجود 301 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان از نظر شاخص های امنیتی در سطح بالایی قرار دارد.

استاندارخراسان شمالی، با بیان اینکه دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری با رویکرد فرهنگی آغاز شده است، خاطر نشان کرد: در سی ساله بعد از انقلاب، عملکرد ما عمرانی بوده است ولی امروز با تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، سفرهای سوم هیئت دولت با رویکرد فرهنگی شروع شده تا غبار مظلومیت فرهنگی از چهره جامعه زدوده شود.