موارد مطرح شده در نشست کمیته فوتسالAFC/ مخالفت ترابیان با پیشنهاد اعضا

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از ظهر امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد. در این جلسه گزارشی مفصل از آمادگی شهر اصفهان برای میزبانی از نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا ارائه کردم، در عین حال از سوی مسئولان AFC نیز پرسش‌های زیادی پیرامون این موضوع مطرح شد که پاسخ آنها را نیز دادم.

وی با تاکید دوباره براینکه شهر اصفهان در اسفندماه سالجاری بدون هیچ مشکل میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود، افزود: در ادامه نشست امروز کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین پیشنهاد برگزاری مسابقات فوتسال برای تیم‌های زیر 23 سال کشورهای عضو AFC را مطرح کردم که با استقبال و تایید مقامات این کنفدراسیون همراه بود اما به دلیل اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شرایط فعلی بودجه کافی برای برگزاری رقابتی در این سطح را ندارد، با پیشنهاد آقای بن همام مقر شد هر کشور تورنمنت‌های داخلی را در این رده سنی برگزار کند تا کنفدراسیون فوتبال آسیا آماده برگزاری مسابقات در این رده سنی جدید شود.

عباس ترابیان که به عنوان ناظر کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز انتخاب شده است، در خصوص دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز این کمیته گفت: یکی از موارد مهمی که در این جلسه مطرح شد، پیرامون کاهش تیم‌های حاضر در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از 10 تیم به 8 تیم بود و بر این اساس مقرر شد پس از برگزاری نخستین دوره این رقابت‌ها در اصفهان، شاهد کاهش تیم‌ها باشیم.

عضو ایرانی کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا در خاتمه تصریح کرد: در نشست امروز کمیته فوتسال AFC بحث چگونگی انتخاب تیم‌های حاضر در مسابقات جام باشگاه‌ها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهادهایی که از سوی اعضا مطرح شد که من با آنها مخالفت کردم. مسئولان کمیته فوتسال AFC پیشنهاد کردند، چهار تیم اول هر دوره از مسابقات جام باشگاه‌ها به همراه تیم میزبان در دوره آتی رقابت‌ها حضور داشته باشند و سه تیم دیگر طی مسابقاتی جداگانه انتخاب شوند. من و برخی اعضا با این موضوع مخالفت کردیم و مقرر شد در نشست‌های آتی در این باره تصمیمات مقتضی به عمل آید.

عباس ترابیان امشب کوالالامپور مالزی را به مقصد ایران ترک می کند و برای همراهی تیم ملی در دیدارهای دوستانه مقابل اسلوونی مستقیما از فرودگاه امام خمینی (ره) عازم شهر اصفهان می شود.