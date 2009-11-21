به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور صبح شنبه در بازدید از پروژههای عمرانی اداره کل راه و ترابری قم در سخنانی اظهار داشت: پروژههای راههای درون و برون شهری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در توسعه اقتصادی و رفاه عمومی تأثیر بسزایی دارند.
وی با اشاره به برخی مشکلات پروژههای راه در استان قم خاطرنشان کرد: امیدواریم با تعامل نهادهای ذیربط اجرای این پروژهها سرعت بیشتری بگیرد.
استاندار قم در ادامه افزود: تاکنون اقدامات مناسبی در این خصوص صورت گرفته که بایستی با قدرت و دقت نظر بیشتری ادامه پیدا کند.
وی همچنین بر مستندسازی روند اجرای پروژههای عمرانی و اطلاعرسانی به مردم تأکید کرد.
مشکلات ایستگاه راهآهن محمدیه برطرف شود
حجتالاسلام موسیپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات پیرامون ایستگاه راهآهن محمدیه گفت: مسیر دسترسی مناسب، روشنایی مسیر و کمبود وسایل نقلیه و بهنگام برای جابجایی مسافران از جمله مهمترین مشکلات این ایستگاه است که با تخصیص اعتبارات کافی برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه راه دسترسی به ایستگاه محمدیه متناسب شأن و جایگاه شهر مقدس قم نیست تصریح کرد: مطالعات درخصوص ایجاد راه دسترسی مناسب به ایستگاه محمدیه انجام شده است.
استاندار قم به همراه معاونین خود و مدیرکل راه وترابری استان قم از پروژه اتوبان قم - گرمسار، کنارگذر جنوب شرقی، پل روگذر جاده ورجان و پروژههای راه و ترابری در حومه شهر قم نیز بازدید به عمل آورد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم خواستار تسریع در اجرای پروژههای راه و ترابری در شهر قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور صبح شنبه در بازدید از پروژههای عمرانی اداره کل راه و ترابری قم در سخنانی اظهار داشت: پروژههای راههای درون و برون شهری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در توسعه اقتصادی و رفاه عمومی تأثیر بسزایی دارند.
نظر شما