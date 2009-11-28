تدوین دستورالعمل اعمال نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها

دکتر محمد رضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رئیس قوه قضائیه با همکاری مشاوران و دادستان کل کشور و قضات دادسرای دیوان عالی کشور درصدد تهیه یک شیوه نامه یا یک دستور العمل هستند که بتوانند نقص قانونی را برطرف کنند و نظارت عالیه دادستانی کل کشور به طور ضابطه‌مند بر همه دادسراهای کل کشور تسری یابد.

آیت الله لاریجانی چندی پیش در مراسم معارفه حجت الاسلام محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور، بر احیای نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی دادستانی کل نظارتی بر دادستانیها و دادسراها ندارد و حتی در مورد شهر تهران نیز چنین است و این در شان دادستانی کل کشور نیست.

رئیس قوه قضائیه در این مراسم ابراز امیدواری کرده بود که با یافتن راهکارهای عملی و قانونی این وظیفه و اختیار برای دادستانی کل احیا شود.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه گفتگو با مهر، نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها را امری ضروری دانست و افزود: نظارت دادستانی بر دادسراها به طور حتم به نفع اصلاح وضعیت دادسراهای سراسر کشور خواهد بود.

وکیلیان خاطرنشان کرد: این دستورالعمل در دادستانی کل کشور در حال تدوین است و اخیرا جلساتی نیز در این باره برگزار و بحثهای کارشناسی انجام شده است.