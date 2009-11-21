  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

قمصری به مهر خبر داد:

معاون دانشجویی دانشگاه تهران معرفی شد/ اعلام زمان معارفه معاون جدید

معاون دانشجویی دانشگاه تهران معرفی شد/ اعلام زمان معارفه معاون جدید

معاون آموزشی دانشگاه تهران از انتصاب معاون دانشجویی این دانشگاه خبر داد و گفت: مراسم تودیع و معارفه معاون دانشجویی دانشگاه تهران صبح فردا برگزار می شود.

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امیر رستمی- معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران طی حکمی از سوی فرهاد رهبر- رئیس دانشگاه تهران به سمت معاون دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.

وی افزود: مراسم تودیع ومعارفه معاون دانشجویی جدید دانشگاه تهران صبح فردا در تالار بعثت باشگاه این دانشگاه و با حضور فرهاد رهبر برگزار می شود.

سید مهدی قمصری تاکنون معاونت دانشجویی این دانشگاه را به عهده داشت که از اواسط سال جاری به سمت معاونت آموزشی نیز منصوب شد و تاکنون به طور همزمان در این دو سمت فعالیت می کرد.

کد مطلب 987369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها