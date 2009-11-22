صادقی به خبرنگار مهر گفت: به تازگی پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "صدایم کن" آغاز شده است. نویسنده این فیلم مجید مافی و تهیه‌کنندگی آن بر عهده محمدرضا ایزدی یکتا است. مشغول مطالعه فیلمنامه هستم تا بازیگران مناسب را برای ایفای نقش انتخاب کنم.

وی افزود: دیگر عوامل این فیلم تا چند روز آینده مشخص خواهند شد. تلاش می‌کنیم آخر هفته تصویربرداری "صدایم کن" را آغاز کنیم، این فیلم برای پخش در ایام محرم از شبکه اول سیما تولید می‌شود.

افشین صادقی تهیه‌‌کنندگی فیلم سینمایی "فرود در غربت" به کارگردانی سعید اسدی را برعهده دارد که اواخر امسال اکران عمومی می‌شود.