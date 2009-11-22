  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۹

"صدایم کن" به زودی کلید می‌خورد

"صدایم کن" به زودی کلید می‌خورد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی " صدایم کن" به کارگردانی افشین صادقی به زودی آغاز می‌شود.

صادقی به خبرنگار مهر گفت: به تازگی پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "صدایم کن" آغاز شده است. نویسنده این فیلم مجید مافی و تهیه‌کنندگی آن بر عهده محمدرضا ایزدی یکتا است. مشغول مطالعه فیلمنامه هستم تا بازیگران مناسب را برای ایفای نقش انتخاب کنم.

وی افزود: دیگر عوامل این فیلم تا چند روز آینده مشخص خواهند شد. تلاش می‌کنیم آخر هفته تصویربرداری "صدایم کن" را آغاز کنیم، این فیلم برای پخش در ایام محرم از شبکه اول سیما تولید می‌شود.

افشین صادقی تهیه‌‌کنندگی فیلم سینمایی "فرود در غربت" به کارگردانی سعید اسدی را برعهده دارد که اواخر امسال اکران عمومی می‌شود.

کد مطلب 987373

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها